Mundial de Clubes: onde assistir Wydad Casablanca x Al Hilal hoje

Equipes disputam as quartas de final do Mundial de Clubes neste sábado, com transmissão ao vivo

O Mundial de Clubes começou! Neste sábado, 4 de fevereiro, as equipes de Wydad Casablanca e Al Hilal disputam as quartas de final do torneio no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos, às 11h30 (Horário de Brasília). Quem vencer neste sábado vai jogar contra o Flamengo na semifinal na próxima semana.

Seis equipes de cada continente e o anfitrião do país disputam o Mundial de Clubes da FIFA em 2023.

O jogo do Wydad Casablanca x Al Hilal hoje no Mundial de Clubes vai passar no SporTV, GloboPlay, FIFA+ e no canal do Cazé TV no Youtube e Twitch.

Onde vai passar Wydad Casablanca x Al Hilal hoje no Mundial de Clubes ao vivo

O Grupo Globo adquiriu os direitos de imagens do Mundial de Clubes da FIFA. Tanto no canal aberto como na TV fechada, a emissora é a única que pode transmitir os embates ao vivo no Brasil.

Na TV aberta, a Globo só vai exibir os jogos do Flamengo e a grande final. Já o duelo de outras equipes, como o confronto entre Wydad Casablanca e Al Hilal neste sábado, vai passar no SporTV entre as operadoras pagas em todo o país.

Tem também a opção de assistir no GloboPlay, plataforma de streaming de vídeo sob demanda. Assinantes podem acompanhar a retransmissão do canal ao vivo pelo aplicativo ou no próprio site (www.globoplay.globo.com.br).

Para assistir de graça o torcedor pode sintonizar o CazéTV no Youtube e Twitch, assim como a plataforma FIFA+ ao vivo (www.fifa.com).

Perguntas frequentes de como assistir futebol no GloboPlay

Como assistir o jogo no Globoplay?

O torcedor pode assistir ao vivo e de graça no GloboPlay nas opções "Agora na TV" com as imagens da Globo. Já os assinantes da plataforma podem conferir com a retransmissão do SporTV.

Tem como ver SporTV no Globoplay?

Sim, o torcedor precisa ser assinante GloboPlay para assistir.

É possível assistir Globoplay na TV?

Sim. Basta verificar se o televisor é compatível ao aplicativo GloboPlay na smartv.

LEIA: Tabela de jogos do Mundial de Clubes 2023: chaveamento e onde assistir

Chaveamento do Mundial de Clubes

Sete equipes disputam o Mundial de Clubes: Flamengo (América do Sul), Real Madrid (Europa), Seattle Sounders (América do Norte, Central e Caribe), Al Ahly (África), Al Hilal (Ásia) e Auckland City (Oceania), além do Wydad Casablanca (representante do país sede).

Saiba quais são os jogos do Mundial de Clubes e o caminho de cada equipe.

PRIMEIRA FASE

Al Ahly 3-0 Auckland City

QUARTAS DE FINAL:

Seattle Sounders x Al Ahly

Tangier, 18:00 em 4 de fevereiro

Wydad x Al Hilal

Rabat, 15:30 em 4 de fevereiro

SEMIFINAL:

Flamengo x Wydad ou Al Hilal

Tangier, 20:00 em 7 de fevereiro

Seattle Sounders ou Al Ahly x Real Madrid

Rabat, 20:00 em 7 de fevereiro

TERCEIRO LUGAR

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2

Rabat, 16:30 em 11 de de fevereiro

FINAL

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Rabat, 20:00 em 11 de fevereiro

