Onde assistir País de Gales x Bélgica ao vivo e horário Liga das Nações

Anfitriões buscam a primeira vitória, enquanto visitantes querem a liderança do grupo neste sábado, 11 de junho, com transmissão ao vivo da partida

As seleções de País de Gales e Bélgica se enfrentam neste sábado, 11 de junho, pela terceira rodada do grupo 4 na Liga A pela Ligas das Nações. Jogando no Cardiff City, a bola vai rolar a partir das 15h45 (Horário de Brasília), em confronto que promete bom futebol. Confira a seguir no texto as informações sobre onde assistir País de Gales x Bélgica hoje.

Acompanhe as últimas informações sobre a Liga das Nações no DCI.

Onde assistir País de Gales x Bélgica hoje ao vivo?

O jogo do País de Gales x Bélgica hoje será transmitido no Star +.

O torcedor deve sintonizar o serviço de streaming, com transmissão exclusiva somente para os assinantes da plataforma, sem exibição pela TV.

Para acompanhar o streaming da Disney basta baixar o aplicativo para celular, tablet, computador ou até na própria smart TV. Para tornar-se membro, o site (www.starplus.com) oferece todos os valores.

Informações do jogo da País de Gales x Bélgica hoje:

Data: 11/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Cardiff City, cidade de Cardiff, País de Gales

Arbitragem: Benoît Bastien

Onde assistir: Star +

País de Gales busca a primeira vitória

A seleção do País de Gales conquistou a vaga na Copa do Mundo depois de vencer a Ucrânia na final da repescagem da UEFA. Agora, concentra-se para disputar a Liga das Nações pelo grupo quatro na elite. Porém, a seleção galesa ainda não marcou pontos, derrotada pela Polônia e Holanda nas duas rodadas.

Os anfitriões entram em campo pressionados a buscarem a primeira vitória na competição principalmente para evitar o rebaixamento até a Liga B.

Nathan Broadhead é o desfalque dos galeses para o jogo de hoje.

Provável escalação de País de Gales: Davies; Mepham, Rodon, Ampadur; Norrington-Davies, Allen, Smith, N Williams; Ramsey, Gareth Bale e Wilson. Técnico: Rob Page

Bélgica quer a liderança do grupo

A Bélgica, por outro lado, entra em campo neste sábado com todo o gás e confiança depois de golear por 6 x 1 a equipe da Polônia. Candidatos ao título no Mundial da FIFA em novembro deste ano, a equipe belga utiliza o torneio no meio do ano para treinar os seus jogadores e escolher o melhor esquema tático.

No grupo 4, aparece em segundo lugar com três pontos já que foi derrotado pela Holanda na primeira rodada.

Lukaku, lesionado, segue fora do plantel belga.

Provável escalação da Bélgica: Casteels; Dendoncker, Boyata, Alderweireld; Meunier, Thorgan Hazard, Trossard, Tielemans; Vanaken, Openda e Batshuayi. Técnico: Roberto Martínez

Classificação do grupo 4 na Liga das Nações

Integram o grupo quatro na Liga das Nações as equipes da Holanda, Polônia, Bélgica e País de Gales. Elas disputam seis rodadas na primeira fase.

A Holanda se mantém na liderança, enquanto Bélgica e Polônia disputam a liderança. O primeiro colocado de cada um dos quatro grupos da Liga A disputa a semifinal da Liga das Nações, enquanto os últimos serão rebaixados para a segunda divisão, ou Liga B.

1 Holanda – 6 pontos

2 Bélgica – 3 pontos

3 Polônia – 3 pontos

4 País de Gales – 0 ponto

Confira a última partida da Bélgica na Liga das Nações, a goleada com seis gols marcados.