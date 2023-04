Onde assistir Rayo Vallecano x Atlético de Madrid ao vivo e horário (9/4)

Para fechar a 28ª rodada do Campeonato Espanhol, o duelo entre Rayo Vallecano x Atlético de Madrid será realizado neste domingo, 9 de abril, no Estádio Campo de Vallecas, sudeste de Madrid, às 16h (horário de Brasília). Os times ocupam a parte de cima da tabela.

O Rayo vem de empate com o Valencia, ocupando a oitava posição com 37 pontos. Já o Atleti se mantém na terceira posição com 54 pontos conquistados, somando-se 16 vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Onde vai passar Rayo Vallecano x Atlético de Madrid hoje

O canal ESPN e o serviço de streaming Star Plus vão transmitir o jogo do Rayo Vallecano x Atlético de Madrid neste domingo, pela rodada do Campeonato Espanhol.

Com exclusividade, os canais ESPN possuem o direito de transmissão do futebol internacional na temporada. Só a emissora pode exibir o duelo no Brasil. Entre em contato com o seu operador se você não tem o canal na programação.

Quem não é assinante da TV paga pode assistir no Star+, serviço de streaming para assinantes.

Escalações de Rayo Vallecano e Atlético de Madrid

Para o duelo deste domingo, no Campeonato Espanhol, as escalações de Rayo Vallecano x Atlético de Madrid deverão se formar da seguinte maneira

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Lejuene, Catena, García; Óscar Valentín, Santi Comesaña, Isi Palazón; Trejo, Álvaro Garcia e Sergio Camello.

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Molina, Giménez, Hermoso, Carrasco; Koke, Llorente, Lemar; Morata e Griezmann.

Quantas rodadas faltam para o Campeonato Espanhol terminar?

Já foram 27 rodadas, então agora só faltam 11 rodadas para terminar o Campeonato Espanhol na temporada. O Barcelona segue na liderança com 71 pontos, enquanto Real Madrid e Atlético de Madrid seguem na esperança de brigarem pela ponta.

O Campeonato Espanhol tem 38 rodadas, divididas em dois turno de 19 rodadas cada. Em pontos corridos, os clubes se enfrentam duas vezes cada, uma em casa e a outra fora. O primeiro colocado será declarado o campeão espanhol da temporada, enquanto os três últimos vão para a segunda divisão espanhola.

Quem ganhou mais entre Atlético de Madrid e Rayo Vallecano?

O derby entre Rayo Vallecano e Atlético de Madrid foi disputado em 42 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas Trasfermarkt.

O Atleti de Diego Simeone comanda as estatísticas com 23 vitórias, com 11 empates e apenas oito vitórias para o time do Rayo. No quesito gols, o Atlético marcou 70 contra 41 do Rayo Vallecano.

