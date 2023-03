Onde assistir República Tcheca x Polônia hoje nas Eliminatórias - 24/03

Na tarde desta sexta-feira (24), as seleções de República Tcheca x Polônia duelam às 16h45 (Horário de Brasília), no Estádio Sinobo, em Praga, pela primeira rodada do grupo E nas eliminatórias para a Eurocopa. O vencedor abre a vantagem e assume a liderança do grupo.

O árbitro grego Tasos Sidiropoulos vai apitar o duelo nesta sexta. Os assistentes denominados foram Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis, também gregos.

Transmissão jogo da República Tcheca x Polônia hoje

República Tcheca x Polônia hoje terá transmissão no canal ESPN 4 (TV paga) e Star Plus (streaming) ao vivo para todo o Brasil. Nenhum canal da televisão aberta vai passar o confronto.

O grupo de canais ESPN só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com o seu operador para adquirir a programação de esportes.

O Star Plus é o streaming da Disney e só assinantes podem acessar o catálogo de filmes, séries e esportes. Dá para assistir no celular, tablet, videogames, smartv e computador.

Grupo E das eliminatórias

Além de Polônia e República Tcheca, o grupo E também tem Albânia, Ilhas Faroé e Moldávia. Os times se enfrentarão por duas ocasiões na primeira fase, ida e volta. Serão 10 rodadas em pontos corridos.

O primeiro e o segundo colocado se classificam para a Eurocopa. Já os times com as melhores campanhas na Liga das Nações vão jogar a repescagem pelas três últimas vagas.

GRUPO E

Albânia

República Tcheca

Ilhas Faroé

Moldávia

Polônia

Lewandowski vai jogar hoje?

Robert Lewandowski foi convocado para jogar as eliminatórias pelo treinador Fernando Santos. No jogo desta sexta-feira, contra a República Tcheca, o atacante deve vestir a camisa titular.

O jogador do Barcelona mantém a titularidade no time polonês desde a Copa do Mundo no Catar, onde marcou dois gols, um de pênalti contra a França e outro diante da Arábia Saudita.

Provável escalação da Polônia com Lewandowski: Szczesny; Glik, Cash, Kiwior, Bartosz Bereszyński; Krychowiak, Kamiński, Zieliński, Szymański; Frankowski e Lewandowski.

Łapcie fotki z dzisiejszego z treningu. 📸 pic.twitter.com/hQXC72IWQV — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 22, 2023

