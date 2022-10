Onde assistir Roma e Napoli hoje ao vivo e horário do clássico – 23/10

Neste domingo, 23 de outubro, as equipes de Roma e Napoli se enfrentam às 15h45 (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana, pela décima primeira rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes brigam na parte de cima da tabela.

Confira como assistir ao jogo de futebol hoje ao vivo.

Onde assistir jogo da Roma e Napoli hoje ao vivo

O jogo da Roma e Napoli hoje no Campeonato Italiano vai passar para todo o Brasil na ESPN e Star +, às 15h45 (Horário de Brasília), neste domingo ao vivo.

O clássico italiano está disponível somente na ESPN, canal da TV fechada. Entre em contato com a sua operadora para adquirir a emissora em sua programação se você não tem.

Caso contrário, pode assistir também no Star +, plataforma de streaming disponível apenas para assinantes através do celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 15h45

Onde assistir: ESPN e Star +

Disponível para assinantes no aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv ou site www.starplus.com

Como chegam as equipes para o confronto?

Sob o comando do experiente José Mourinho, a Roma soma três partidas sem perder no Campeonato Italiano. Ocupando a quarta posição na tabela, contabiliza 22 pontos em sete vitórias, um empate e duas derrotas. Dentro de casa, promete dar trabalho aos adversários. Na Liga Europa, por outro lado, ocupa a terceira posição do grupo C em quatro pontos somente.

Do outro lado, o Napoli se mantém na liderança do Campeonato Italiano com 26 pontos, empatado com o Milan mas em vantagem no saldo de gols. Mesmo fora de casa neste domingo, o elenco napolitano é o favorito a pontuar os três pontos até a sua casa. Com oito vitórias e dois empates, o time de Maradona quer se manter sem derrotas neste início de temporada e principalmente na ponta da classificação.

Histórico de confrontos entre Roma e Napoli

Por toda a história do futebol italiano, as equipes da Roma e Napoli se enfrentaram por 172 oportunidades, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

A Roma, entretanto, é quem mais venceu o clássico italiano com 65 vitórias, 56 empates e 51 triunfos ao time do Napoli. Já no quesito gols, segundo o Transfermarkt, a Roma contabiliza 226 gols marcados contra 193 dos napolitanos.

O último jogo entre Roma e Napol foi disputado em 18 de abril de 2022, pela temporada passada, na 33ª rodada do Campeonato Italiano. Por 1 a 1, os times somaram apenas um ponto cada.

Veja como foi o último jogo entre as equipes.



Prováveis escalações do Roma x Napoli hoje:

Roma: Rui Patrício; Ibañez, Smalling, Mancini; Matic, Spinazzola, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini e Abraham.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Min-Jae, Jesus, Mário Rui; Zielinski, Lobotka, Ndombele; Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

José Mourinho não poderá contar com Kunbulla, Paulo Dybala e Celik, lesionados.

Já Anguissa e Rrahmani não podem jogar hoje.

