Onde assistir Sérvia x Eslovênia ao vivo, horário e escalações hoje (05/06)

Segunda rodada apresenta o confronto entre as seleções neste domingo, 5 de junho, com transmissão ao vivo

Pela segunda rodada na Liga das Nações, a bola vai rolar entre Sérvia e Eslovênia neste domingo, 5 de junho, com início às 15h45 (horário de Brasília), na liga B da competição. No Rajko Mitic Stadium, em Belgrado, a partida contará com transmissão ao vivo. Descubra onde assistir Sérvia x Eslovênia hoje para não perder nenhum lance.

Onde assistir Sérvia x Eslovênia hoje na TV?

O jogo entre Sérvia e Eslovênia hoje será transmitido ao vivo no Star, serviço de streaming, pela Liga das Nações.

Sem transmissão pela TV, o serviço de streaming é o grande responsável por exibir as emoções do confronto neste domingo, disponível para todos os usuários do Brasil.

O torcedor pode tornar-se membro através do site (www.starplus.com) por diferentes valores. Basta escolher o melhor número que cabe no bolso e curtir toda a programação.

Informações do jogo Sérvia x Eslovênia hoje:

Data: 05/06/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Rajko Mitic Stadium, em Belgrado, na Sérvia

Arbitragem: Jesús Gil Manzano (Espanha)

Onde assistir: Star +

Sérvia e Eslovênia na Liga das Nações

A Sérvia não conseguiu bater a Noruega em sua rodada de estreia pela Liga das Nações e, por isso, acabou na terceira posição do grupo na liga B sem pontos marcados. Para o confronto deste domingo, o elenco sérvio promete estar mais concentrado e confiante, mas ainda sem um dos seus principais jogadores, Vlahovic.

Do ouro lado, a Eslovênia também entrou em campo na primeira rodada com derrota ao perder para os suecos em casa. Por isso, vê a partida deste domingo como uma oportunidade para se recuperar na competição e quem sabe brigar pela parte de cima e subir uma divisão ao fim da temporada.

Escalação da Sérvia: Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Lazovic, Lukic, Gudelj, Kostic; Milinkovic-Savic,Tadic e Mitrovic. Técnico: Dragan Stojković

Escalação da Eslovênia: Oblak; Blazic, Bijol, Mevjlja; Stojanovic, Cerin, Kurtic, Sikosek; Zajc, Celar e Sporar. Técnico: Matjaz Kek

Palpite Sérvia x Eslovênia

O elenco da Sérvia leva uma pontinha de favoritismo no confronto deste domingo, pela segunda rodada da Liga das Nações.

Entretanto, mesmo classificado para a Copa do Mundo, o grupo sérvio tropeçou na primeira rodada contra a Noruega e, por isso, pode ter trabalho diante dos adversários.

A Eslovênia, por outro lado, também perdeu o seu primeiro confronto do torneio da UEFA e, por isso, quer se recuperar. O grupo tem grandes jogadores que atuam no futebol europeu, contando com o bom desempenho contra o rival pelos três pontos.

Um empate pode ser também um resultado esperado entre os dois.