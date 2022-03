Onde assistir Sport x Fortaleza ao vivo e horário Copa do Nordeste 31/03

Nesta quinta-feira, Sport e Fortaleza se enfrentam a partir das 21h35 (Horário de Brasília), pelo jogo de ida na final da Copa do Nordeste de 2022, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Dessa maneira, confira a seguir onde assistir Sport x Fortaleza ao vivo hoje.

Quem vencer garante a vantagem no jogo de volta durante a final da Copa do Nordeste.

Onde assistir Sport x Fortaleza ao vivo

O jogo entre Sport e Fortaleza hoje vai ser transmitido no SBT, ESPN e Nordeste FC, a partir das 21h35, pelo horário de Brasília.

O canal do SBT vai passar o jogo desta quinta-feira para todos os estados do Nordeste na TV aberta. Por isso, basta o torcedor acompanhar tanto no canal principal como em afiliadas. Por outro lado, o site oficial (www.www.sbt.com.br) vai retransmitir também o jogo de hoje ao vivo e de graça.

Na ESPN, entretanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV paga. Mas para quem gosta e já está acostumado a acompanhar através do pay-per-view, o Nordeste FC pode ser encontrado com a transmissão do jogo da final hoje.

A arbitragem será de Antonio Dib Moraes de Sousa.

Provável escalação de Sport e Fortaleza

Escalação do Sport: Maílson, Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Sander, William Oliveira, Bruno Matias, Denner, Jaderson, Parraguez e Luciano

Escalação do Fortaleza: Max, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Matheus Jussa, José, Yago Pikachu, Lucas Lima, Juninho Capixaba, Robson e Renato Kayzer

O elenco do Sport entra em campo nesta quinta-feira para lutar pelo quarto troféu na Copa do Nordeste, tendo a oportunidade de integrar a lista de maiores vencedores em toda a história. O clube terminou em terceiro lugar no grupo A com 14 pontos, avançando até as quartas onde superou CSA e o CRB na semi. Agora, precisa sair na frente pelo primeiro jogo da final.

Enquanto isso, o Fortaleza vem em busca do segundo título em toda a Copa do Nordeste. Este ano, o Leão fez uma boa campanha ao garantir-se em primeiro lugar no grupo A com 16 pontos. Depois, venceu com goleada o Atlético de Alagoinhas e, então, o Náutico na semifinal. Mesmo jogando em casa nesta quinta, deve escalar os seus principais jogadores para ter a vantagem.

Sport x Fortaleza último jogo

O último jogo entre Sport e Fortaleza aconteceu em 26 de setembro de 2021, pela 22ª rodada do Brasileirão Série A na temporada passada. Por 1 x 0, o Fortaleza venceu com gol de Marcelo Benevenuto.

Confira os últimos resultados entre Sport e Fortaleza na história.

13/06/2021 – Fortaleza 1 x 0 Sport – Brasileirão

06/01/2021 – Sport 1 x 0 Fortaleza – Brasileirão

09/09/2020 – Fortaleza 1 x 0 Sport – Brasileirão

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos times

Quem são os maiores campeões da Copa do Nordeste?

Nove equipes já levantaram o troféu de campeão na Copa do Nordeste. Dois clubes estão empatados como os maiores vencedores com quatro títulos para cada.

Bahia e Vitória – 4 títulos

Sport – 3 títulos

Ceará – 2 títulos

Campinense, Fortaleza, Santa Cruz, América de Natal e Sampaio Corrêa – 1 título

