Onde assistir Union Berlin x Hertha Berlin ao vivo e horário hoje (6/8)

Clássico da cidade de Berlim acontece neste sábado, 6 de agosto, com transmissão gratuita

Em dia de clássico no futebol alemão, o torcedor quer saber onde assistir Union Berlin x Hertha Berlin ao vivo para não perder nenhum lance. Neste sábado, 6 de agosto, a partida vai começar às 10h30 (Horário de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Alemão. O jogo no Stadion An der Alten Försterei, em Berlim, terá transmissão de graça.

Onde assistir Union Berlin x Hertha Berlin ao vivo

O jogo terá transmissão no OneFootball, ao vivo a partir das dez e meia da manhã, pelo horário de Brasília.

Clássico do futebol alemão, a partida não vai passar na TV. Entretanto, o torcedor pode assistir o embate através do aplicativo do OneFootball de graça, tanto pelo site (www.onefootball.com) como pelo aplicativo.

Basta acessar a loja de aplicativos no iOS e Android, procurar o nome e baixar.

Informações do jogo do Union Berlin x Hertha Berlin hoje:

Data: Sábado, 06/08/2022

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Stadion An der Alten Försterei, em Berlim, na Alemanha

Onde assistir: OneFootball

Histórico de Union Berlin x Hertha Berlin

Clássico da cidade de Berlim, na Alemanha, as equipes já se enfrentaram por 11 oportunidades, segundo dados do portal de estatísticas O Gol.

O elenco do Union é quem tem a vantagem, com 5 vitórias, 3 empates enquanto o Hertha tem apenas 3 triunfos. Os jogos foram disputados no Campeonato Alemão, a Bundesliga, a segunda divisão e a Copa da Alemanha.

No quesito gols, o Union também leva a melhor com 18 gols marcados enquanto o Hertha tem 17. No jogo deste sábado, tudo pode mudar.

Jogos da rodada da Bundesliga hoje

Sábado (06/08): – onde assistir Union Berlin x Hertha Berlin

Bochum x Mainz – 10h30

Augsburg x Freiburg – 10h30

Wolfsburg x Werder Bremen – 10h30

Union Berlin x Hertha Berlin – 10h30

Borussia M. x Hoffenheim – 10h30

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen – 13h30

