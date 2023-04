Onde vai passar Fiorentina x jogo da Atalanta hoje, horário e escalação - 17/04

Fiorentina e Atalanta se enfrentam nesta segunda-feira, 17 de abril, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Os dois buscam espaço na zona de classificação para a Champions. O jogo da Atalanta vai ser no Estádio Artemio Franchi, às 15h45, horário de Brasília.

Com 48 pontos, a Atalanta ocupa a sexta posição, brigando pela vaga no G-4 da competição. O time vem de derrota para o Bologna na última rodada. Para a Fiorentina, o elenco está em nono lugar com 41 pontos conquistados.

O duelo italiano entre Fiorentina e Atalanta foi disputado em 138 oportunidades, com vantagem para a Fiorentina com 61 vitórias, 34 triunfos para o elenco Nerazzurri e 43 empates, de acordo com dados do Transfermarkt.

Assistir jogo da Atalanta hoje ao vivo

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Artemio Franchi

Onde assistir: Star +

A partida entre Fiorentina e Atalanta hoje será transmitida no Star Plus, serviço de streaming. Nenhum canal vai exibir o duelo do Campeonato Italiano nesta segunda-feira.

Acesse o site (www.starplus.com) ou o aplicativo em dispositivos com internet para assistir ao vivo o conteúdo. Caso contrário, escolha o melhor pacote ao seu bolso para se tornar membro da plataforma.

Escalações de Fiorentina x Atalanta

Fiorentina: Terracciano; Biraghi, Igor Julio, Milenkovic, Dodô; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Saponara, Cabral e Ikoné.

Atalanta: Musso; Rafael Tolói, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Éderson, Maehle; Boga, Hojlund e Lookman.

Os anfitriões não poderão contar com Sirigu.

Do outro lado, a Atalanta não tem Hateboer e Ruggeri.

Quantas rodadas faltam para acabar o Campeonato Italiano?

Já foram 30 rodadas (incluindo a deste fim de semana), agora só faltam oito rodadas para acabar o Campeonato Italiano na temporada.

O Campeonato Italiano, ou Série A TIM, é disputado em pontos corridos por 38 rodadas. Elas são divididas em dois turnos com dezenove rodadas cada. Cada time se enfrenta por duas vezes, sendo uma como mandante e a outra como visitante.

O primeiro colorado será declarado o campeão ao fim da temporada. Vagas em competições internacionais como a Champions, Liga Europa e Conference League serão distribuídas, enquanto os três últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

Resultados da rodada

Incluindo o jogo da Atalanta nesta segunda-feira, dez confrontos são válidos pela 30ª rodada do Campeonato Italiano neste fim de semana.

Sexta-feira, 14/04:

Cremonese 1 x 0 Empoli

Spezia 0 x 3 Lazio

Sábado, 15/04:

Bologna 1 x 1 Milan

Napoli 0 x 0 Verona

Inte de Milão 0 x 1 Monza

Domingo, 16/04:

Lecce 1 x 1 Sampdoria

Torino 1 x 1 Salernitana

Sassuolo 1 x 0 Juventus

Roma 0 x 0 Udinese

Segunda-feira, 17/04:

Fiorentina x Atalanta - 15h45

