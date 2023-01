Onde vai passar Inter de Limeira x jogo do Ituano hoje no Paulistão - 29/01

As equipes de Inter de Limeira e Ituano estão sob pressão na primeira fase do Campeonato Paulista. Para fugirem da lanterna em seus grupos, se enfrentam neste domingo, 29 de janeiro, pela quinta rodada da competição no Estádio Major José Levy Sobrinho. O jogo do Ituano vai ser às 16h (horário de Brasília) ao vivo.

O duelo entre as equipes de Inter de Limeira e Ituano aconteceu entre 18 partidas, de acordo com dados do portal O Gol. O time de Limeira é quem tem a vantagem com nove vitórias, três empates e seis triunfos aos rivais da cidade de Itu, cidade de São Paulo.

Onde assistir o jogo do Ituano hoje ao vivo

Premiere e Paulistão Play vão passar o jogo do Ituano hoje e Inter de Limeira às 16h.

Na TV fechada ao lado da TNT, o pay-per-view é o único meio do torcedor assistir aos jogos do Campeonato Paulista durante a temporada. Neste domingo, o jogo do Ituano vai passar apenas para assinantes.

O Premiere, no entanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo por valor extra na mensalidade. Também dá para comprar o pacote de canais avulso entre as plataformas do GloboPlay e Amazo Prime.

Outra opção é o Paulistão Play, também disponível por assinatura. A plataforma da Federação Paulista de Futebol tem a mensalidade entre R$ 27,90 ao mês ou R$ 75,33 ao ano.

Como funciona o Campeonato Paulista?

O Campeonato Paulista reúne dezesseis equipes em quatro grupos de quatro. Na primeira fase, elas disputam doze rodadas em pontos corridos onde os dois melhores de cada grupo vão para as quartas de final.

Nas quartas de final, o chaveamento é o seguinte: o 1º lugar do grupo A enfrenta o 2º do grupo A. Depois, o 2º lugar do grupo B vai enfrentar o 1º do mesmo grupo B, e assim sucessivamente em partida única.

Depois, os ganhadores vão para a semifinal onde a melhor campanha joga contra a pior, e a segunda melhor enfrentará a terceira melhor na competição paulista, também em partida única.

Daí, os vencedores vão para a final onde vão jogar em ida e volta.

