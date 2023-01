Saiba onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês hoje. Foto: Reprodução

Equipes se enfrentam neste sábado, pela vigésima rodada do Campeonato Inglês

Brighton x jogo do Liverpool hoje: onde assistir a Premier League - 14/01/23

Brighton x jogo do Liverpool hoje: onde assistir a Premier League – 14/01/23

Neste sábado, o Brighton recebe o Liverpool em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Inglês no Falmer Stadium, em Brighton e Hove. A bola vai rolar no jogo do Liverpool hoje às 12h (Horário de Brasília), onde apenas um ponto separa os times na tabela. Confira onde assistir ao embate deste sábado.

Onde assistir jogo do Liverpool hoje ao vivo

Neste sábado o jogo do Liverpool vai passar na ESPN e STAR+ às 12h, horário de Brasília. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, a emissora é a responsável pelos direitos de imagens do Campeonato Inglês na temporada.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul poderão acompanhar a partir às 11h, horário local.

Como assistir jogo do Liverpool hoje online?

Além de assistir jogo na TV, o torcedor também pode curtir no celular pelo Star+, plataforma de streaming. Porém, lembre-se que o produto só está disponível para quem é assinante.

Quem já é membro pode acessar o site pelo navegador do computador ou celular, Android ou iOS, ou o aplicativo no dispositivo móvel e acessar com usuário.

Para tornar-se membro da plataforma é só entrar no site e escolher o melhor pacote.

LEIA: Onde assistir Campeonato Mineiro 2023

Brighton x Liverpool

No último fim de semana o Brighton venceu o Middlesbrough na Copa da Inglaterra, durante a terceira fase. Com todo o gás necessário, vai enfrentar o grande Liverpool neste sábado em busca dos três pontos. Em 8º lugar na tabela contabiliza 27 pontos, com oito vitórias, três empates e seis derrotas.

Escalação do Brighton: Sánchez; Estupiñán, Colwill, Dunk, Veltman; Groß, Caicedo, Mitoma, Allister; March e Ferguson.

O Liverpool, por outro lado, empatou com o Wolves na Copa da Inglaterra e por isso terá de fazer uma melhor campanha dentro do Campeonato Inglês, enquanto ocupa a 7ª posição com 28 pontos. Conquistados em oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas, o elenco briga para alcançar a parte de cima.

Escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Konaté, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Gakpo, Núñez e Salah.

Se tem treino, tem resenha 🤣pic.twitter.com/Oh0uvlQwkt — Liverpool FC Brasil (@LFCBrasil) January 12, 2023

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo do Liverpool hoje contra o Brighton vai ser Darren England. Os assistentes da partida neste sábado vão ser Dan Robathan e Wade Smith. Já o quarto fica com Tim Robinson.

A função do responsável do VAR será de Neil Swarbrick e o assistente vai ser Timothy Wood.

Jogos do Campeonato Inglês hoje

Além do jogo do Liverpool hoje contra o Brighton, a vigésima rodada do Campeonato Inglês neste sábado também apresenta outros cinco confrontos.

09h30 - Manchester United x Manchester City (Star +)

12h - Wolves x West Ham (ESPN e Star +)

12h - Nottingham Forest x Leicester (ESPN e Star +)

12h - Everton x Southampton (Star +)

14h30 - Brentford x Bournemouth Star +)

Você também vai gostar de ler:

Quando Cristiano Ronaldo vai jogar no Al Nassr