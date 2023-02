Onde assistir o jogo do Liverpool x Everton hoje no clássico (13/02)

Liverpool e Everton protagonizam nesta segunda-feira, 13 de fevereiro, o clássico da cidade de Liverpool, chamado de Merseyside derby. O confronto é válido pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, às 17h (horário de Brasília), com o jogo do Liverpool hoje no Estádio Anfield.

O clássico inglês entre Everton e Liverpool foi disputado em 147 partidas, de acordo com os dados do portal de estatísticas Transfermarkt. Os Reds tem a vantagem com 64 vitórias, além dos 54 empates e apenas 29 triunfos ao Everton.

Onde vai passar o jogo do Liverpool x Everton hoje

O jogo do Liverpool e Everton hoje vai passar na ESPN e Star Plus às 17h, horário de Brasília.

Com transmissão para todo o Brasil, o canal será o grande responsável por exibir todas as emoções nesta segunda-feira do clássico entre equipes de Liverpool, na Inglaterra. Porém, a ESPN só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Quem não tem a TV paga pode sintonizar o Star +, serviço de streaming para assinantes da Disney. A plataforma exibe a partida ao vivo com a retransmissão dos canais ESPN. Dá para acompanhar no aplicativo do celular, tablet, videogame e smartv, além do computador.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul assistem a partida às 16h, horário local.

Horário : 17h (Horário de Brasília)

: 17h (Horário de Brasília) Local : Estádio Anfield

: Estádio Anfield Onde assistir: ESPN e Star +

Escalações de Liverpool x Everton

Arthur, Luís Diaz, Diogo Jota, Van Dijk, Konate e Roberto Firmino são desfalques do Liverpool.

Patterson, Garner e Townsend estão fora do elenco do Everton.

Provável escalação do jogo do Liverpool hoje : Alisson; Gomez, Robertson, Matip, Alexander-Arnold; Thiago, Bajcetic, Henderson; Núñez, Gakpo e Salah.

: Alisson; Gomez, Robertson, Matip, Alexander-Arnold; Thiago, Bajcetic, Henderson; Núñez, Gakpo e Salah. Provável escalação do jogo do Everton hoje: Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; McNeil, Doucoure, Gueye, Onana; Iwobi e Maupay.

Qual é a posição do Liverpool na Premier League

O Liverpool ocupa a 10ª posição da classificação no Campeonato Inglês. O elenco contabiliza 29 pontos, conquistados em oito vitórias, cinco empates e sete derrotas na temporada.

Na última rodada, o time comandado por Klopp perdeu para o Wolves, fora de casa, somando quatro rodadas sem vencer na Premier League. Para reagir, o elenco de Liverpool precisa faturar os três pontos nesta segunda-feira.

Já o Everton mantém-se na 18ª posiçaõ com 18 pontos apenas, conquistados em quatro vitórias, seis empates e onze derrotas. Primeiro na zona de rebaixamento, o elenco tem apenas um ponto a menos do que o primeiro time fora da degola.

