Onde vai passar jogo do Real Madrid hoje na La Liga ao vivo (24/05)

Nesta quarta-feira, 24 de maio, o jogo do Real Madrid é contra o Rayo Vallecano pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. O palco do embate vai ser o Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, às 16h (Horário de Brasília). Descubra onde assistir ao vivo na televisão e na internet.

O Real volta a jogar depois da polêmica envolvendo Vinicius Júnior e os ataques racistas proferidos pela torcida do Valencia no último fim de semana. Entenda o que aconteceu na La Liga aqui.

Na tabela de classificação, o time é o terceiro colocado com 71 pontos, já classificado para a Champions. Já o Rayo está em 11º lugar com 46 pontos.

Como assistir jogo do Real Madrid hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Real Madrid hoje na ESPN 2 e Star Plus nesta quarta-feira ao vivo. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o confronto do Campeonato Espanhol.

Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil entre as operadoras de TV por assinatura. Entre em contato com o seu operador caso não tenha os canais ESPN na programação.

Já o Star +, serviço de streaming, só pode ser acessado por assinantes.

Data: 24 de maio de 2023

Horário: 14h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu

Onde assistir jogo do Real Madrid hoje: ESPN 2 e Star Plus

Escalações de Real Madrid x Rayo Vallecano

Vini Júnior não está disponível porque foi expulso no fim de semana.

Para os visitantes, apenas Mário Suárez é desfalque.

Real Madrid: Courtois; Mendy, Rudiger, Militão, Carvajal; Camavinga, Valverde, Modric; Benzema, Asensio e Rodrygo.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Ivan Balliu, Lejeune, Alejandro Catena, Fran Garcia; Valentim, Óscar Trejo, Comesana; Isi Palazón, Raúl de Tomas e Álvaro García.

La Liga toma medidas após caso de racismo com Vini Júnior

Após o caso de ataques racistas envolvendo torcedores do Valencia contra o jogador brasileiro Vinicius Júnior no último domingo, 21 de maio, na rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, liga de futebol espanhol, se pronunciou nas redes sociais.

A liga de futebol garantiu que racismo e a intolerância ‘não tem lugar’ no futebol e reafirmou que condena e age contra qualquer insulto racista. Confira a nota publicada.

“A intolerância e o racismo não têm lugar no nosso futebol. A LaLiga sempre condena e age contra qualquer insulto ou atitude racista, xenófoba ou violenta, dentro ou fora do campo.

A LaLiga apoia e vai apoiar @vinijr e qualquer jogador que sofra esses ataques, como sempre fez. A LaLiga e os clubes continuarão trabalhando duro para erradicar qualquer comportamento desse tipo”.

Além da nota publicada, a La Liga também publicou uma campanha com uma imagem de estádio, informando que “existe uma pequena porcentagem de racistas no nosso futebol e não cabem em nosso estádios”. A imagem foi republicada pelos times de futebol da Espanha.

O Santander e a Puma, patrocinadores da La Liga, se pronunciaram através de nota para o portal GE e reafirmaram o apoio à Vini Júnior.

