Onde vai passar jogo do Retrô x Sport hoje na final do Pernambucano – 15/04

Retrô e Sport dão o pontapé inicial na busca pelo título pernambucano da temporada. As equipes disputam o jogo de ida neste sábado, 15 de abril, na Arena de Pernambuco, em Recife. A final do Campeonato Pernambucano terá início às 16h30, horário de Brasília.

O Retrô venceu o Salgueiro na semifinal enquanto o Sport passou pelo Petrolina.

Qual canal vai passar o jogo do Sport hoje ao vivo

Globo transmite na TV aberta o jogo do Retrô e Sport na final do Campeonato Pernambucano de futebol neste sábado. Também dá para assistir no pay-per-view Nosso Futebol.

O duelo tem início às 16h30, horário de Brasília, na Arena de Pernambuco.

A emissora exibe a primeira partida da final para todo o estado de Pernambucano. O torcedor só precisa sintonizar ao vivo e de graça para curtir a decisão. Este ano, a emissora optou por transferir os jogos estaduais para o sábado, diferente da temporada passada.

O pay-per-view está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro e a DirecTV GO.

Como assistir Sport online hoje

Torcedores que moram em outros estados do Brasil devem sintonizar o GloboPlay e o DAZN, plataforma de streaming para assinantes.

Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil. O GloboPlay é o serviço de vídeos sob demanda da Rede Globo, onde quem mora no estado do Pernambuco pode sintonizar de graça a transmissão da emissora.

Outra opção é o DAZN. Por R$ 34,90 por mês, o apaixonado por esportes assiste a final na palma da sua mão.

Escalações de Retrô x Sport

Para o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, entre Retrô e Sport, vão se formar da seguinte maneira neste sábado:

Retrô: Jean; Israel, Renan Dutra, Guilherme Paraíba, João Victor; Ratinho, Jonas, William Marcílio; Radsley, Giva e Gustavo Ermel.

Sport: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fabinho, Jorginho; Luciano Juba, Edinho e Vagner Love.

Maiores campeões do Campeonato Pernambucano

O Sport é o maior campeão pernambucano. São 42 títulos conquistados na história do futebol, enquanto o Santa Cruz ocupa a segunda posição com 29 troféus, diferença de 13 títulos entre os dois.

Confira a lista completa dos maiores vencedores do estadual.

Sport - 42 títulos

Santa Cruz - 29 títulos

Náutico - 24 títulos

América - 6 títulos

Torre - 3 títulos

Tramways - 2 títulos

Salgueiro - 1 título

Flamengo - 1 título

Conheça a história da Lampions League

Quando é o jogo de volta?

A partida de volta entre Sport e Retrô na final do Campeonato Pernambucano está marcada para o próximo sábado, 22 de abril, às 16h30, horário de Brasília, na Ilha do Retiro, em Recife.

O resultado do primeiro jogo vai influenciar totalmente o segundo jogo da decisão, já que quem ganhar o embate só precisará de um empate para ser campeão pernambucano.

Em caso de empate, a disputa de pênaltis definirá o vencedor do estadual.

