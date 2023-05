Onde vai passar jogo do São Paulo hoje pela Sul-Americana (23/05)

Diretamente da Venezuela, no Estádio Misael Delgado, o São Paulo enfrenta o Puerto Cabello nesta terça-feira, 23 de maio, pela quarta rodada do grupo D na Sul-Americana. Com início às 21h30, horário de Brasília, o jogo do São Paulo hoje tem transmissão ao vivo na TV aberta.

Onde vai passar jogo do São Paulo hoje e ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do São Paulo hoje no SBT, na TV aberta, ESPN, na TV paga, e Star Plus, serviço de streaming nesta terça-feira.

Na TV aberta para todos os estados do Brasil, a emissora SBT vai transmitir a partida entre Puerto Cabello e São Paulo com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. Também é possível assistir de graça no site (www.sbt.com.br) e na plataforma SBT Vídeos.

Outra opção é o canal ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura. Quem não tem a televisão fechada pode curtir no Star Plus, streaming que funciona para assinantes.

Data: 23 de maio de 2023

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

TV: SBT e ESPN

Online: Star Plus, site do SBT e SBT Vídeos

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

O último jogo entre Puerto Cabello e São Paulo foi em 18 de abril de 2023, na temporada atual, pela segunda rodada do grupo D na primeira fase da Copa Sul-Americana.

No Estádio do Morumbi, em São Paulo, o Tricolor venceu o time venezuelano por 2 a 0, com gols de Marcos Paulo e Michel Araújo. Os dois gols saíram no segundo tempo, aos 41 e 43 respectivamente. Com os três pontos, o São Paulo assumiu a liderança do grupo. Confira aqui todos os grupos da Sul-Americana.

Escalações de Puerto Cabello x São Paulo

Para o treinador Noel Sanvicente, do Puerto Cabello, nenhuma nova baixa foi encontrada no plantel para o jogo desta terça-feira.

Do outro lado, Dorival Júnior tem uma extensa lista de desfalques. Os problemas começam com o goleiro Jandrei, seguindo para os atletas Ferraresi, Talles Costa, Galoppo, Wellington, Igor Vinícius, Moreira, Arboleda, Mendéz e Rodrigo Nestor.

Puerto Cabello: Romero; Cáceres, Rivero, Adebanjo, Granados Asprilla; Colina, Pérez, Cedeño, Williams José Lugo Ladera; Luifer Hernández e Stephens.

São Paulo: Rafael; Diego Costa, Lucas Beraldo, Caio Paulista, Rafinha; Gabriel Neves, Michel Araújo, Pablo Maia, Alisson; Luciano e Calleri.

