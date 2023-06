Onde vai passar o jogo da Inglaterra x Macedônia do Norte ao vivo - 19/06

Atual vice-campeão da Eurocopa, a Inglaterra entra em campo nesta segunda-feira, 19/06, para enfrentar a Macedônia do Norte na quarta rodada das Eliminatórias. Com início às 15h45, horário de Brasília, o jogo da Inglaterra vai acontecer no Estádio Old Trafford.

Também estão no grupo C as seleções de Ucrânia, Itália e Malta.

Onde assistir o jogo da Inglaterra ao vivo hoje

Para assistir o jogo da Inglaterra hoje é preciso sintonizar a ESPN (TV paga) e o Star Plus (Streaming) às 15h45, horário de Brasília.

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra

Como vem as equipes para o jogo?

Com 100% de aproveitamento, a Inglaterra é a líder do grupo C com nove pontos. Foram três partidas e três vitórias contra Itália, Ucrânia e Malta. O time inglês espera manter o bom desempenho para carimbar o passaporte de maneira direta até a Eurocopa.

Do lado da Macedônia do Norte, o time ocupa a quarta colocação com três pontos, somados em uma vitória e uma derrota, com um jogo a menos com relação à Inglaterra. Na Copa do Mundo passada, no Catar, o grupo eliminou a Itália na repescagem semifinal, mas não conseguiu a vaga para a competição. Este ano, busca a classificação para o torneio em busca do primeiro título internacional.

Quem é o principal jogador da Inglaterra?

A Seleção da Inglaterra não tem um jogador principal em seu elenco, mas boas peças que formam o coletivo. Os destaques são Harry Kane, atacante e ídolo dos ingleses, Henderson, Marcus Rashford, Phil Foden, Jack Grealish e Luke Shaw.

Tanto a defesa como o ataque são excepcionais no elenco dos Três Leões. Na Eurocopa passada, os ingleses terminaram em segundo lugar, após a derrota para a Itália nos pênaltis, com jovens dentro de campo. Isso significa que a Inglaterra confia e investe em jovens atletas para a nova safra.

Nomes como Trent Alexander-Arnold, Sancho, Phil Foden, Jude Bellingham e Marcus Rashford ganham cada vez mais destaque.

Escalações de Inglaterra x Macedônia do Norte

As duas seleções buscam os três pontos nesta segunda-feira, nas Eliminatórias da Euro, para se manterem vivas na briga pela vaga na competição de futebol.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje

Inglaterra: Pickford; Harry Maguire, Kyle Walker, Stones, Luke Shaw; Trent Alexander-Arnold, Phillips, Henderson; Marcus Rashford, Harry Kane e Phil Foden.

Macedônia do Norte: Dimitrievski; Ristovski, Zajkov, Velkovski; Stefan Askovski, Ademi, Enis Bardhi, Alioski; Elmas, Nestorovski e Trajkovski.

