Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Flamengo e escalação

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, 28 de setembro, no Brasileirão

O Timão recebe o Flamengo na Neo Química Arena neste domingo, 28 de setembro, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo do Corinthians hoje vai começar às 20h30 (de Brasília) e vai ter transmissão ao vivo.

Confira quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2025.

Onde assistir Corinthians x Flamengo no Brasileirão

Neste domingo, 28 de setembro, o jogo do do Corinthians contra o Flamengo será transmitido na Record, única opção pela TV aberta. A torcida de casa pode assistir pela internet pelo Premiere e também no Youtube pela Cazé TV, que faz a transmissão em tempo real e gratuita.

Para acompanhar o Timão entre no Youtube no celular, Android ou iOS, ou então acesse o site www.youtube.com. Pesquise “CazéTV” e selecione o jogo que quer assistir. É de graça e não precisa se inscrever para ver o conteúdo.

Os torcedores poderão assistir ao jogo do Corinthians ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view disponível em diversas operadoras de TV por assinatura. Para quem preferir acompanhar pela internet, o duelo também será transmitido pelo serviço de streaming Globoplay, na aba Premiere.

Escalação

O Corinthians segue desfalcado de peças importantes, como Garro e Memphis, mas terá uma novidade para a partida. Gui Negão, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição e pode começar entre os titulares.

Além disso, o Timão vai a campo pela primeira vez com o novo terceiro uniforme, que mistura preto e laranja.

Provável escalação: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (ou Angileri), Maycon, José Martínez e Breno Bidon; Gui Negão (ou Vitinho) e Yuri Alberto.

Escalação do Flamengo: Rossi; Royal, Danilo, Léo Ortiz (Léo Pereira), Viña; De la Cruz, Allan (Jorginho), Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Bruno Henrique (Pedro).