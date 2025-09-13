Futebol

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Fluminense

Jogo acontece pela 23ª rodada do Brasileirão

Escrito por Anny Malagolini

Neste sábado, 13 de setembro, tem jogo do Corinthians. Dessa vez, o timão enfrenta o Fluminese na 23ª rodada do Brasileirão, a partir das 21h (de Brasília), e o time precisa de uma vitória.

Onde assistir Corinthians e Fluminense?

O jogo do do Corinthians contra o Fluminense será transmitido hoje na Record, única opção pela TV aberta. A torcida de casa pode assistir pela internet pelo Premiere e também no Youtube pela Cazé TV, que faz a transmissão em tempo real e gratuita.

Para acompanhar o Timão entre no Youtube no celular, Android ou iOS, ou então acesse o site www.youtube.com. Pesquise “CazéTV” e selecione o jogo que quer assistir. É de graça e não precisa se inscrever para ver o conteúdo.

Os torcedores poderão assistir ao jogo do Corinthians ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view disponível em diversas operadoras de TV por assinatura. Para quem preferir acompanhar pela internet, o duelo também será transmitido pelo serviço de streaming Globoplay, na aba Premiere.

Quantas Brasileirões o Corinthians tem?

O Corinthians conquistou seu primeiro título nacional apenas em 1990. Porém, após isso, o Time do Povo levantou o caneco em mais 6 oportunidades: 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017.

Em 1990, o Timão conseguiu sua primeira conquista do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o sistema de disputa ainda passava pela fase de grupos.

O último título do Brasileirão conquistado pelo Corinthians foi em 2017. O primeiro turno da equipe foi brilhante. Em 19 rodadas, foram 14 vitórias e 5 empates.

Invicto e imaculado na primeira parte do Campeonato, o Timão só manteve a boa fase para ficar com o caneco. Dos 57 pontos disputados, o alvinegro conquistou 47. Foram 8 pontos a frente do vice-líder, Grêmio e aproveitamento de 82%.

Após o fim das 38 rodadas, o Timão somou 72 pontos. Foram 21 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. 50 gols marcados e 30 sofridos (melhor defesa da competição). Aproveitamento geral de 63%.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

