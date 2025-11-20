Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x São Paulo ao vivo (20/11/25)

Nesta quinta, 20 de novembro, tem jogo do Corinthians em casa, na Neo Química Arena. O timão enfrenta o São Paulo na 34ª rodada do Brasileirão, a partir das 19h30 (de Brasília). Os times estão em posição diferentes na tabela: o Alvinegro está na 14ª posição e o São Paulo em 9º lugar, já na zona de rebaixamento.

Onde assistir o Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians contra o São Paulo hoje, às 19h30 (horário de Brasília), será exibido hoje pela Record, única opção na TV aberta. A partida também terá transmissão online no Premiere e gratuitamente no YouTube, por meio do canal CazéTV, que exibirá o duelo em tempo real.

Para acompanhar o Timão no celular, tablet ou smart TV, basta acessar o aplicativo ou o site do YouTube e buscar por “CazéTV”. Não é necessário fazer login ou assinatura: a transmissão é aberta e gratuita.

Os torcedores que preferirem o pay-per-view poderão assistir pelo Premiere, disponível nas principais operadoras de TV por assinatura. O jogo também estará na versão digital do serviço, dentro do Globoplay, na aba dedicada ao Premiere.

Memphis e Yuri Alberto estão na escalação?

Sem Rodrigo Garro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Breno Bidon deve atuar como armador no meio-campo. No ataque, Memphis Depay aparece novamente como parceiro de Yuri Alberto, mas o desgaste após a Data Fifa pode fazer Gui Negão iniciar a partida.

No gol, a tendência é que Hugo Souza volte ao time titular. Caso não esteja totalmente recuperado das dores musculares que o tiraram das últimas rodadas, o jovem Felipe Longo pode ser mantido.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon (Charles), José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay (Gui Negão) e Yuri Alberto.

No SPFC, a tendência é que Ferreira volte a atuar improvisado como ala-esquerdo. No ataque, Luciano deve ter a companhia de Gonzalo Tapia, que chega ao Brasil apenas na manhã do jogo após compromissos pela seleção chilena.

Outros convocados na Data Fifa, Ferraresi e Bobadilla, devem começar no banco, já que o São Paulo dispõe de mais opções para defesa e meio-campo.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Rafael Tolói (Ferraresi), Alan Franco e Sabino; Maik (Cédric Soares), Pablo Maia (Bobadilla), Luiz Gustavo, Alisson e Ferreira; Luciano e Tapia (Rigoni).