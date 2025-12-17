Futebol

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Vasco ao vivo

Jogo começa às 21h30 na Neo Química Arena

Escrito por Anny Malagolini
Nesta quarta-feira, 17 de dezembro, tem jogo do Corinthians x Vasco na Neo Química Arena, em Itaquera, a partir das 21h30. Os times entram em campo hoje pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil de 2025. A decisão acontece no domingo, então quem ganhar hoje fica mais perto da taça.

Onde assistir o Corinthians hoje?

O torcedor pode acompanhar o jogo do Corinthians ao vivo pela TV Globo, sportv e Amazon Prime Video, tanto na televisão quanto no streaming. Veja abaixo o passo a passo para assistir em cada opção.

Como assistir Corinthians x Vasco na TV Globo: a emissora transmite o jogo em TV aberta, com alcance nacional, mas a exibição pode variar conforme a praça.

  • Ligue a TV e sintonize na TV Globo.
  • Verifique a programação local, já que algumas regiões podem optar por outro jogo.
  • Acompanhe a partida no horário previsto para a transmissão.
  • Para assistir online, acesse o Globoplay pelo celular, computador ou smart TV.
  • Faça login com uma conta Globo gratuita e clique em “Agora na TV” para ver o jogo ao vivo.

Sportv: exibe a partida para assinantes de TV paga, com cobertura completa e análise pré e pós-jogo.

  • Confira se o sportv está incluso no seu plano de TV por assinatura.
  • Na TV, sintonize no canal sportv (ou sportv 2/3, conforme a programação).
  • Para assistir online, acesse o Globoplay + Canais Ao Vivo.
  • Faça login com os dados da sua operadora ou com a assinatura do pacote.
  • Selecione o canal sportv e acompanhe a transmissão ao vivo.

Amazon Prime Video: o streming também transmite o confronto via streaming, ideal para quem prefere assistir pelo celular, tablet ou smart TV.

  • Acesse o aplicativo ou o site do Amazon Prime Video.
  • Faça login com sua conta Amazon Prime ativa.
  • Na tela inicial, vá até a aba “Esportes” ou busque por Corinthians x Vasco.
  • Clique na transmissão ao vivo no horário do jogo.
  • Aproveite a partida com narração e imagens em tempo real.

Memphis vai jogar hoje? Escalação do jogo

Dorival Júnior terá força máxima para encarar o Vasco na Neo Química Arena. Sem baixas no elenco, o treinador ainda carrega duas dúvidas no meio-campo para definir a equipe titular. A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez (Raniele), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Carrillo); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Fernando Diniz não deve promover mudanças e tende a repetir o time que eliminou o Fluminense nas semifinais. A única ausência segue sendo Lucas Piton, que se recupera de lesão no joelho e está fora do primeiro jogo da final.

Provável escalação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

