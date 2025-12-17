Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Vasco ao vivo
Jogo começa às 21h30 na Neo Química Arena
Nesta quarta-feira, 17 de dezembro, tem jogo do Corinthians x Vasco na Neo Química Arena, em Itaquera, a partir das 21h30. Os times entram em campo hoje pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil de 2025. A decisão acontece no domingo, então quem ganhar hoje fica mais perto da taça.
Onde assistir o Corinthians hoje?
O torcedor pode acompanhar o jogo do Corinthians ao vivo pela TV Globo, sportv e Amazon Prime Video, tanto na televisão quanto no streaming. Veja abaixo o passo a passo para assistir em cada opção.
Como assistir Corinthians x Vasco na TV Globo: a emissora transmite o jogo em TV aberta, com alcance nacional, mas a exibição pode variar conforme a praça.
- Ligue a TV e sintonize na TV Globo.
- Verifique a programação local, já que algumas regiões podem optar por outro jogo.
- Acompanhe a partida no horário previsto para a transmissão.
- Para assistir online, acesse o Globoplay pelo celular, computador ou smart TV.
- Faça login com uma conta Globo gratuita e clique em “Agora na TV” para ver o jogo ao vivo.
Sportv: exibe a partida para assinantes de TV paga, com cobertura completa e análise pré e pós-jogo.
- Confira se o sportv está incluso no seu plano de TV por assinatura.
- Na TV, sintonize no canal sportv (ou sportv 2/3, conforme a programação).
- Para assistir online, acesse o Globoplay + Canais Ao Vivo.
- Faça login com os dados da sua operadora ou com a assinatura do pacote.
- Selecione o canal sportv e acompanhe a transmissão ao vivo.
Amazon Prime Video: o streming também transmite o confronto via streaming, ideal para quem prefere assistir pelo celular, tablet ou smart TV.
- Acesse o aplicativo ou o site do Amazon Prime Video.
- Faça login com sua conta Amazon Prime ativa.
- Na tela inicial, vá até a aba “Esportes” ou busque por Corinthians x Vasco.
- Clique na transmissão ao vivo no horário do jogo.
- Aproveite a partida com narração e imagens em tempo real.
Memphis vai jogar hoje? Escalação do jogo
Dorival Júnior terá força máxima para encarar o Vasco na Neo Química Arena. Sem baixas no elenco, o treinador ainda carrega duas dúvidas no meio-campo para definir a equipe titular. A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez (Raniele), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Carrillo); Memphis Depay e Yuri Alberto.
Fernando Diniz não deve promover mudanças e tende a repetir o time que eliminou o Fluminense nas semifinais. A única ausência segue sendo Lucas Piton, que se recupera de lesão no joelho e está fora do primeiro jogo da final.
Provável escalação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.