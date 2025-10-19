Futebol

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Palmeiras e escalação hoje no Maracanã

Jogo deste domingo é entre líder e vice do campeonato

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Flamengo x Palmeiras Foto: Getty Images

Neste domingo, 19 de outubro, líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro entram em campo pela 29ª rodada, e uma vitória pode mudar a posição da tabela. O jogo do Flamengo e Palmeiras acontece no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília). Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo e Palmeiras vai passar hoje na TV Globo e no Premiere. Na TV aberta, a transmissão começa logo após a primeira parte do ‘Domingão com Huck’. Luis Roberto faz a narração com comentaristas de Caio Ribeiro e Fernando Prass.

No Premiere, a narração é de Luiz Carlos Jr., com as análises de Eric Faria e Paulo Nunes. O Premiere está disponível nas operadoras de TV por assinatura. O serviço de streaming Globo Play retransmite as imagens para o aplicativo do celular, tablet e smart TV.

Horário: 16h (Horário de Brasília)
Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
Onde assistir jogo de hoje: Globo (Menos SP), Premiere e GE TV.

Escalação

A escalação do Flamengo deve contar com Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Carrascal), Pedro e Samuel Lino.

Abel Ferreira deve escalar Carlos Miguel (Marcelo Lomba); Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo (Fuchs) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Raphael Veiga (Maurício); Flaco López e Vitor Roque.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje x Getafe no espanhol (19/10/25)

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Atlético-MG ao vivo (18/10/25)

Onde assistir jogo do Corinthians feminino hoje x Deportivo Cali na final da…

Onde assistir o jogo do Sporting hoje x Paços de Ferreira na Taça Portugal

Jogos do Brasileirão da 29ª rodada: veja horário e onde assistir sábado e domingo

Onde assistir o jogo do Benfica x Chaves nesta sexta

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes