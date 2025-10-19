Jogo deste domingo é entre líder e vice do campeonato

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Palmeiras e escalação hoje no Maracanã

Neste domingo, 19 de outubro, líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro entram em campo pela 29ª rodada, e uma vitória pode mudar a posição da tabela. O jogo do Flamengo e Palmeiras acontece no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília). Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo e Palmeiras vai passar hoje na TV Globo e no Premiere. Na TV aberta, a transmissão começa logo após a primeira parte do ‘Domingão com Huck’. Luis Roberto faz a narração com comentaristas de Caio Ribeiro e Fernando Prass.

No Premiere, a narração é de Luiz Carlos Jr., com as análises de Eric Faria e Paulo Nunes. O Premiere está disponível nas operadoras de TV por assinatura. O serviço de streaming Globo Play retransmite as imagens para o aplicativo do celular, tablet e smart TV.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Onde assistir jogo de hoje: Globo (Menos SP), Premiere e GE TV.

Escalação

A escalação do Flamengo deve contar com Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Carrascal), Pedro e Samuel Lino.

Abel Ferreira deve escalar Carlos Miguel (Marcelo Lomba); Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo (Fuchs) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Raphael Veiga (Maurício); Flaco López e Vitor Roque.