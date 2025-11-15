Onde vai passar o jogo do Flamengo x Sport e escalação hoje

Neste sábado, 12 de novembro, o vice-líder do Campeonato Brasileiro entra em campo em jogo atrasado da 12ª rodada, de olho na liderança. O jogo do Flamengo e Sport acontece na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife, a partir das 18h30. Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

A Prime Vídeo vai transmitir o jogo do Flamengo x Sport e escalação hoje no Brasileirão às 18h30, horário de Brasília. A TV Globo não exibirá o duelo.

O Prime Video é o serviço de streaming da Amazon que oferece milhares de filmes, séries e produções originais. Disponível em diversos dispositivos, a plataforma exige apenas uma assinatura do Amazon Prime.

Antes de mais nada, é preciso ter uma conta Amazon com assinatura ativa do serviço Prime. O plano custa R$ 14,90 por mês (ou R$ 119 por ano) e inclui, além do Prime Video, benefícios como frete grátis em produtos elegíveis e acesso ao Prime Music e Prime Reading.

1 – Acesse: www.amazon.com.br/prime

2 – Clique em “Teste grátis por 30 dias” (caso seja sua primeira vez)

3 – Faça login ou crie uma conta Amazon

4 – Cadastre um cartão de crédito válido

Escalação

O time pernambucano deve repetir a formação da última rodada. César Lucena, técnico interino, não tem suspensos nem retornos. E mantém a base que segurou o Atlético-MG. Pedro Augusto continua fora, ainda em recuperação de uma lesão no quadril. Igor Cariús também não deve jogar por causa de um incômodo na panturrilha. Derik, afastado por indisciplina e artilheiro do time no campeonato, segue fora. Zé Lucas está com a seleção no Mundial sub-17.

Com isso, o Sport deve ir a campo com: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo.

Do outro lado, o Flamengo chega ao Recife bastante desfalcado. Filipe Luís lida com 12 ausências. Sete jogadores estão com suas seleções na Data Fifa. Outros cinco foram vetados pelo departamento médico. A espinha dorsal rubro-negra está quebrada, e mudanças são inevitáveis.

A principal é a entrada do jovem João Victor na zaga. No meio, o técnico pode ter de improvisar para montar o time. O jogo deve testar o elenco ao limite.

O provável Flamengo tem: Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl; Wallace Yan (ou Cebolinha); Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Estão fora: Carrascal, Arrascaeta, Varela, Viña, Plata, Alex Sandro e Danilo (seleções); Léo Ortiz, De la Cruz, Jorginho, Allan e Pedro (lesões).

Pendurados: Allan, Danilo, Evertton Araújo, Jorginho, Léo Pereira e Luiz Araújo.

