Onde vai passar o jogo do Flamengo x Sport e escalação hoje

Jogo é da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, que está na fase final

Nesta sábado, 1 de novembro, o Flamengo recebe o Sport no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo do Rubro-Negro começa às 21h (de Brasília). Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual assistir o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje ao vivo será transmitido no Sportv e Premiere, a partir das 21h, pelo horário de Brasília. Com exclusividade, o pay-per-view exibe o confronto do Brasileirão neste sábado para todos os assinantes da plataforma, seja de maneira online ou na TV fechada para os usuários.

Enquanto assinantes de operadoras como a Sky, Claro, Vivo e Oi tem acesso direito do Premiere como canal de TV, outros podem assistir o jogo de hoje pelo celular, tablet, computador ou na smart TV.

Assinantes GloboPlay também tem direito de acompanhar online pela plataforma.

O campeonato chega ao fim daqui 7 rodadas, então uma vitória é importante para o Flamengo assumir a liderança e jogar o palmeiras para vice. O clube vai enfrentar o Verdão no fim do mês na final da Libertadores.

Escalação

O Flamengo deve contar com a seguinte escalação: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl (Pulgar), De la Cruz e Arrascaeta; Lino, Plata e Carrascal.

O Sport tem Gabriel; Aderlan, João Silva, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Pedro Augusto e Lucas Lima; Romarinho, Barletta e Derik.