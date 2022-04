Palmeiras é quem ganhou o Campeonato Paulista 2022

Palmeiras venceu a final do Paulistão 2022. Foto: Reprodução / Pixabay

Palmeiras e São Paulo disputaram a final do Campeonato Paulista neste domingo, 3 de abril

O Palmeiras é quem ganhou o Campeonato Paulista. O alviverde confirmou o 24º título após vencer o São Paulo por 4 a 0 (5 x 3) neste domingo, 03/04, no Allianz Parque, jogando na capital paulista. Confira a seguir como foi o jogo de quem ganhou o Campeonato Paulista 2022 e as principais informações.

Quem ganhou o Campeonato Paulista 2022

O Palmeiras é campeão do Campeonato Paulista de 2022. Em jogo neste domingo, 03/04, no Allianz Parque, contra o São Paulo, o alviverde levantou o seu 24º troféu na história da competição sob o placar agregado de 5 a 3.

O time campeão do Verdão, comandado pelo técnico Abel Ferreira, foi para campo com: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Danilo, Raphael Veiga, Zé Rafael, Dudu, Rony e Gustavo Scarpa

PRIMEIRO TEMPO DA FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA

Quatro horas da tarde na capital paulista. No Allianz Parque, casa cheia com os torcedores do Palmeiras. Pronto para fazer bonito na final, o alviverde entrou confiante para disputar o embate contra o São Paulo.

Nos primeiros minutos, o anfitrião mostrou trabalho e foi para cima do rival, principalmente porque precisava de três gols ou mais. Rony e Scarpa chegaram bem, mas sem sucesso. Logo aos 8 minutos, Danilo viu toque de mão da defesa são paulina e reclamou de pênalti.

Raphael Claus, árbitro da partida, checou o VAR mas não deu a penalidade. A melhor chance nos primeiros minutos saiu somente próximo aos 20 minutos. Em lançamento, Scarpa mandou a bola nas mãos de Jandrei que, em rebote, viu Danilo chutar mais uma vez. Piquerez também tentou, mas o goleiro do São Paulo impediu novamente a abertura do placar.

Na altura do jogo, o Palmeiras mostrava total domínio da partida e jogava melhor, enquanto o Tricolor tentava segurar o placar e pouco criava. Dessa maneira, o Verdão conseguiu abrir o placar aos 21 com Danilo.

Com a marcação, os donos da casa ganharam ainda mais força e, com menos de dez minutos, fizeram o segundo com Zé Rafael, ao aproveitar sobra da zaga.

A melhor chance do São Paulo veio aos 30 minutos com Calleri de voleio, mas Weverton defendeu. A partir daí, o clube ganhou força e conseguiu se aproximar da defesa rival, mas não conseguiu sequer levar perigo para o goleiro Weverton.

O jogo seguiu morno até os minutos finais e, com o fim do primeiro tempo decretado pelo juiz, os jogadores seguiram para o vestiário.

SEGUNDO TEMPO DA FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA

Os times voltaram para o segundo tempo. O São Paulo tentou não continuar perdido em campo, conseguindo trabalhar bem a bola.

Entretanto, a esperança durou pouco já que Raphael Veiga, com apenas 4 minutos, encheu as redes de Jandrei para dar o título de vez ao alviverde. Dudu serviu o meia em belíssimo passe, deixando a zaga são paulina para trás até que, em cruzamento para Veiga, o jogador marcou o gol.

DUPLA DINÂMICA!

Dudu faz jogadaça e Raphael Veiga manda para a o fundo da rede!#ChoqueReiFinal #FutebolPaulista #Paulista22 pic.twitter.com/HlYq3qP6ti — Paulistão (@Paulistao) April 3, 2022

Rodrigo Nestor respondeu aos 6 minutos, mas novamente Veiga afastou de cabeça. A partir daí, a partida seguiu equilibrada entre os times, com menos intensidade e também consequentemente poucas chances aos dois lados.

O São Paulo buscou o jogo com Nestor e Luciano, que deixou o banco para buscar o resultado, mas nada foi feito mesmo com as cobranças de Rogério Ceni. A marcação efetiva do Palmeiras mostrou resultados, pressionando os visitantes.

A primeira chance com perigo do Tricolor saiu dos pés de Calleri, dono dos dois gols do primeiro jogo, aos 30 minutos. Em cobrança de escanteio, Nikão cobrou e o argentino aproveitou a sobra, mandando pertinho da trave e para fora.

Sobrou tempo para o Palmeiras ampliar o resultado e fechar o placar para ser o campeão paulista de 2022. Raphael Veiga, mais uma vez, explodiu as redes de Jandrei após erro da zaga são paulina, para a surpresa e felicidade da torcida no Allianz Parque.

Aos 40, se os visitantes não conseguiram chegar na área rival, com quatro gols a menos no placar, pouco se mostraram em campo. Aos 44, Rafinha foi expulso após peitar Wesley.

Nenhuma outra ação dos dois times aconteceu, mesmo depois de quatro minutos de acréscimos. Assim, com o apito final, sob o placar de 4 x 0, o Palmeiras consagrou-se campeão do Paulistão 2022, o seu 24º título na história.

Quantos títulos paulista tem o Palmeiras?

O Palmeiras foi campeão paulista por 24 vezes na história do futebol, sendo coroado nos anos de 1920, 1926, 1926, (Extra), 1927, 1932, 1933, 1934, 1936, 1938 (Extra), 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 2008, 2020 e 2022.

Em 1920, o alviverde levantou pela primeira vez o troféu de campeão no Estadual, enquanto em 2020 trouxe para a casa a conquista pela última vez, quando superou o Corinthians, seu maior rival no futebol.

Em toda a história de São Paulo, dezessete times do estado já consagraram-se em campo como vencedores do Campeonato Paulista. Confira a seguir a lista completa dos campeões e o número exato de títulos.

Corinthians – 30 títulos

Palmeiras – 24 títulos

São Paulo – 22 títulos

Santos – 22 títulos

Paulistano – 11 títulos

São Paulo Athletic – 4 títulos

Portuguesa – 3 títulos

AA das Palmeiras – 3 títulos

Ituano – 2 títulos

Germânia – 2 títulos

SC Internacional – 2 títulos

AA São Bento – 2 títulos

Albion – 1 título

Inter de Limeira – 1 título

Juventus – 1 título

São Caetano – 1 título

Bragantino – 1 título

Qual é a premiação de quem ganhou o Paulistão?

Além de levar para casa o lindo troféu dourado do Campeonato Paulista, o Palmeiras, vencedor da edição, também fatura uma grande premiação em dinheiro direto para os cofres.

De acordo com o portal Marketing Esportivo, o campeão vai embolsar o total de R$ 3.5 milhões, enquanto o segundo lugar garante R$ 1.15 milhão. Esse valor é o mesmo do ano passado, onde o São Paulo venceu justamente o Palmeiras na final da competição disputada em dois confrontos.

Existem também as cotas da televisão, distribuídas para todos os times da primeira divisão. Os valores são diferentes para cada uma das equipes já que algumas tem mais espaço do que outras.

Segundo a Federação Paulista de Futebol indica no regulamento do Paulistão, os jogadores e a comissão técnica também ganham uma medalha dourada como reconhecimento. Já o vice tem medalhas pratas.

+ Qual time tem mais Paulistão? Confira o ranking de campeões