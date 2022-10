Onde assistir ao vivo e horário do jogo do Palmeiras hoje (10/10)

Onde assistir ao vivo e horário do jogo do Palmeiras hoje (10/10)

Líder do Brasileirão com vantagem de nove pontos, o jogo do Palmeiras hoje vai ser contra o Atlético Goianiense, integrante da zona de rebaixamento, nesta segunda-feira, às 18h30 (Horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 31ª rodada da competição. Saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje

O jogo do Palmeiras hoje vai passar no Premiere, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo. Com transmissão exclusiva, o pay-per-view exibe o duelo entre Atlético GO e Palmeiras nesta segunda-feira para todos os estados do país, disponível por valor extra na mensalidade das operadoras de TV como Sky, Claro, Vivo e Oi. Entre em contato com a sua operadora para obter o pacote de canais.

Outra opção é assistir ao jogo pelo GloboPlay, aplicativo de streaming para assinantes disponível pelo celular, tablet, computador e smartv. Por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, a plataforma tem acesso completo à filmes, séries, novelas e desenhos.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

VAR: Wagner Reway

Como vem Atlético GO e Palmeiras ao jogo de hoje?

O Atlético Goianiense mostrou reação ao vencer duas partidas seguidas no Brasileirão. Mesmo com o resultado, o elenco ainda está na zona de rebaixamento em décimo oitavo lugar com 28 pontos, apenas cinco do primeiro colocado fora da degola. Com sete vitórias, sete empates e dezesseis derrotas, o grupo goiano soma pontas se vencer o líder, mas não escapa da parte de baixo.

Para o jogo desta segunda-feira, Baralhas, Jefferson e Airton cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

De acordo com o jornal Lance, a provável Escalação do Atlético GO hoje vai ser: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas, Arthur Henrique; Willian Maranhão, Edson, Marlon Freitas; Wellington Rato, Churín e Luiz Fernando.

Líder do Brasileirão com 66 pontos, o Palmeiras está cada vez mais perto de confirmar o título da temporada. São dezenove vitórias, nove empates e duas derrotas com a melhor campanha até aqui, tendo a melhor defesa e o melhor ataque com 52 gols marcados e 20 sofridos apenas. Para o jogo desta segunda-feira, Abel Ferreira ainda não pode contar com Raphael Veiga, Jailson e Atuesta, suspenso.

De acordo com o portal Lance, a Escalação do Palmeiras deve ser: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Mayke; Dudu e Rony.

Jogo do Atlético GO x Palmeiras no primeiro turno

No primeiro turno, as equipes de Palmeiras e Atlético Goianiense se enfrentaram na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A. No Allianz Parque, a torcida alviverde recebeu o confronto aos gritos de apoio direto das arquibancadas.

Pelo placar de 4 x 2, foi o Palmeiras quem vencer a partida. No primeiro tempo, Luan abriu o placar com gol contra para o Dragão. Zé Rafael, aos 42, deixou tudo igual até Gustavo Gómez e Scarpa ampliarem aos 44, 45 minutos e nos acréscimos, antes do juiz apitar o intervalo de jogo.

Com a vantagem, o Verdão se manteve na retaguarda para segurar o placar enquanto o Atlético conseguiu fazer o segundo gol com Diego Churín.

Confira como foi o último jogo dos times.



