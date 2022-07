Paraguai x Bolívia feminino: onde assistir e horário Copa América (14/7)

As seleções de Paraguai x Bolívia feminino se enfrentam nesta quinta-feira, 14 de julho, pela terceira rodada do grupo A na Copa América. Jogando no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, a partida tem início a partir das 18h (Horário de Brasília). Confira as informações e saiba onde vai passar o jogo de hoje.

A Colômbia é a sede da Copa América nesta temporada, por determinação da CONMEBOL.

Onde assistir Paraguai x Bolívia feminino hoje?

Sem transmissão, o jogo entre Paraguai x Bolívia feminino hoje não vai passar na televisão ou online, para a surpresa dos torcedores.

O confronto não foi escalado pelas emissoras responsáveis pela competição este ano e, por isso, a única opção para acompanhar os lances é através das rede sociais das seleções. Pelo Paraguai, o perfil do @Albirroja exibe os lances e fotos da partida, enquanto @laverde_fbf é o perfil da Bolívia.

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Onde assistir Paraguai x Bolívia feminino hoje: Sem transmissão

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia

Como estão Paraguai e Bolívia na Copa América Feminina?

Contabilizando duas partidas, a Seleção do Paraguai vem na 3ª posição pelo grupo A da Copa América Feminina na temporada com três pontos. Na rodada de abertura, a equipe paraguaia perdeu para a Colômbia, enquanto na segunda superou o Chile por 3 a 2. Com esse resultado, subiu para a zona de classificação e de lá não pretende sair.

A Bolívia, por outro lado, é o lanterna do grupo sem pontos somado até aqui. As jogadoras bolivianas foram goleadas na rodada de abertura pelo Equador, enquanto na segunda rodada perderam para a Colômbia. Faltando apenas o jogo desta quinta e mais um, o elenco precisa somar pontos se quiser brigar pela classificação.

Escalação de Paraguai x Bolívia:

Provável escalação do Paraguai: Bobadilla; Fretes, Martínez, Riveros, Camila Belén Arrieta; Ramona Martínez, Quintana, Godoy, Sandoval; Jessica Martínez e Fernández.

Provável escalação do Bolívia: Alba Tamara Salazar; Basualdo, Yuditza Jimena Salvatierra, Morales, Mendiola, Sandoval; Rojas, Alurralde, Salvatierra, Flores; Marilin Rojas.

Classificação da Copa América Feminina 2022

Dez seleções disputam a Copa América Feminina na temporada. Elas foram divididas em dois grupos, com cinco cada, onde cada vitória vale três pontos, o empate um e a derrota nenhum.

Integrando o grupo A, as seleções do Paraguai e Bolívia lutam pela zona de classificação.

GRUPO A

1 Colômbia – 6 pontos

2 Equador – 3 pontos

3 Paraguai – 3 pontos

4 Chile – 0 ponto

5 Bolívia – 0 ponto

GRUPO B

1 Brasil – 6 pontos

2 Venezuela – 3 pontos

3 Argentina – 3 pontos

4 Peru – 0 ponto

5 Uruguai – 0 ponto

Leia também: Impedimento na Copa do Mundo 2022: o que diz regulamento