Paulistão: como assistir jogo do São Paulo hoje x Ituano (15/01/23)

O São Paulo estreia no Campeonato Paulista neste domingo, no Estádio do Morumbi, na capital. Contra o Ituano, vai buscar os três pontos de qualquer maneira para começar bem a temporada de futebol. O jogo do São Paulo hoje vai começar às 18h30 (Horário de Brasília) com transmissão em todo o país.

Transmissão jogo do São Paulo hoje no Paulistão

O jogo do São Paulo hoje no Paulistão tem transmissão na TNT e HBO Max às 18h30. Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal pago é o responsável pelos direitos de transmissão do jogo entre São Paulo e Ituano neste domingo, pelo encerramento da rodada de estreia.

O torcedor que já é assinante só precisa sintonizar no canal indicado e curtir. Para obtê-lo na programação é necessário entrar em contato com a operadora.

Também dá para assistir tudo no HBO Max, plataforma de streaming. Somente assinantes tem o acesso ao produto com filmes, séries e futebol, disponível tanto no site como no aplicativo.

SKY: 108/508

CLARO/NET: 151/651

OI: 48/548

VIVO: 648/100/657/892

Quem vai apitar o jogo?

O árbitro Vinicius Gonçalves Dias vai apitar o jogo do São Paulo hoje contra o Ituano, na primeira rodada do Campeonato Paulista.

Os assistentes vão ser Danilo Ricardo e Robson Ferreira, enquanto o quarto árbitro está marcado para ser Ilberto Estevam da Silva.

No VAR, os responsáveis vão ser Rodrigo Guarizo, Leonardo Augusto Villa e Ednilson Corona.

São Paulo x Ituano

O São Paulo recebe o Ituano neste domingo, no Morumbi, pela primeira rodada do Paulistão. O tricolor é o favorito no duelo, mas vê o elenco do interior como um forte adversário e que pode claramente surpreender.

O Tricolor tem alguns detalhes no elenco para ajustar. Segundo o GE, Alan Franco e Jhegson Méndez ainda estão indisponíveis, enquanto Moreira, André Anderson e o atacante Caio também seguem fora.

O Ituano, por outro lado, deve entrar em campo com o time titular completo, e promete buscar os espaços e aproveitas as falhas da defesa do Tricolor para abrir o placar.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Wellington, Ferraresi; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Luciano; Pedrinho, Calleri e Wellington Rato.

Provável escalação do Ituano: Jefferson; Raí Ramos, Lucas Dias, Bernardo, Roberto; Lucas, Rafael Pereira, Caique; Leo Ceará, Aylon e Gabriel.

Grupo do São Paulo no Campeonato Paulista

O São Paulo está no grupo B ao lado do Água Santa, Mirassol e Guarani durante a primeira fase do Campeonato Paulista na temporada.

Os times da mesma chave não podem se enfrentar, ou seja, os quatro vão disputar as onze rodadas somente contra os outros adversários.

Ao fim da décima primeira rodada, os dois melhores do grupo avançam para as quartas de final. No grupo B, o São Paulo e o Mirassol são os favoritos a conquistarem a vaga para a segunda fase. O Guarani, no entanto, também promete dar trabalho.

GRUPO B

1 Mirassol

2 São Paulo

3 Água Santa

4 Guarani

