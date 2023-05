Pela La Liga, onde assistir o jogo do Barcelona x Real Valladolid hoje (23/05)

Campeão espanhol da temporada, o Barcelona apenas cumpre tabela nesta terça-feira, às 17h, horário de Brasília. O embate da vez é contra o Real Valladolid, equipe que luta contra o rebaixamento. O jogo do Barcelona é válido pela 36ª rodada do da La Liga no Estádio José Zorrilla.

Como assistir jogo do Barcelona hoje?

O torcedor pode assistir o jogo do Barcelona x Real Valladolid hoje na ESPN e Star Plus ao vivo. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o duelo nesta terça-feira.

O canal ESPN só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador caso não tenha o pacote de canal na programação.

Para obter o Star Plus, o valor mais barato é de R$ 40,90 por mês. Dá para assistir no computador e no aplicativo do celular, tablet e smartv.

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio José Zorrilla.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje: ESPN e Star Plus

Como vem Barcelona x Real hoje?

O Barcelona não briga por mais nada na temporada. Campeão espanhol e primeiro colocado na tabela, o elenco culé já está classificado para a Liga dos Campeões. São 85 pontos somados em 27 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, além da melhor campanha dentro de campo. No último fim de semana perdeu para o Real Sociedad.

Já o Real Valladolid é o primeiro na zona de rebaixamento, 18º posição, com 35 pontos. O time precisa da vitória contra o Barcelona e de tropeços do Espanyol, Getafe e Cádiz, rivais direitos na luta contra a degola. Até aqui, o Valladolid soam dez vitórias, cinco empates e 20 derrotas. Time de Ronaldo Fenômeno, ídolo brasileiro, conheça a história do Real Valladolid.

