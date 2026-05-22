Pep Guardiola sai Manchester City: técnico vai para o Al Nassr treinar CR7?

Após deixar o Manchester City, Pep Guardiola passa a ser especulado no Al-Nassr. Jorge Jesus comentou os rumores e revelou bastidores da relação com Cristiano Ronaldo no futebol saudita.

O anúncio da saída de Pep Guardiola do Manchester City movimentou o mercado do futebol internacional nesta sexta, 22 de maio, e abriu espaço para especulações envolvendo o Al-Nassr e Cristiano Ronaldo. O nome do treinador espanhol passou a ser ligado ao futebol saudita após a confirmação da saída de Jorge Jesus do clube árabe.

Jorge Jesus diz que Guardiola deveria substituí-lo

Campeão da Liga Profissional Saudita ao lado de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus deixou o comando do Al-Nassr após apenas uma temporada, mas revelou bastidores importantes sobre a relação com o craque português e comentou diretamente os rumores sobre Guardiola assumir a equipe.

Durante entrevista à Sport TV, Jorge Jesus comentou a possibilidade de Pep Guardiola assumir o Al-Nassr. O treinador português afirmou que o espanhol é quem deveria se sentir orgulhoso de substituí-lo após a campanha vitoriosa na Arábia Saudita.

“Orgulho por ser substituído por Guardiola? Não. Ele é que deveria ter orgulho de me substituir”, afirmou o técnico.

Jesus destacou que aceitou o projeto por conta do convite feito por Cristiano Ronaldo e pelo empresário José Semedo. Segundo ele, a missão de conquistar o Campeonato Saudita era considerada o maior desafio de sua carreira.

“Quando aceitei este desafio, sabia que seria o mais difícil da minha carreira. Disse ao Cristiano: ‘Vou ajudar vocês a serem campeões e depois sigo minha vida’. E foi exatamente o que aconteceu”, declarou.

CR7 teve papel decisivo na chegada de Jorge Jesus

Jorge Jesus também revelou que Cristiano Ronaldo foi peça fundamental para convencê-lo a assumir o Al-Nassr. O treinador explicou que inicialmente recebeu proposta de dois anos, mas preferiu assinar apenas por uma temporada devido ao desgaste físico e mental do futebol saudita.

“Só aceitei este projeto por causa do Cristiano Ronaldo. Caso contrário, não teria vindo”, explicou o português.

A forte ligação entre CR7 e Jorge Jesus aumentou ainda mais os rumores de que o Al-Nassr tenta agora convencer Pep Guardiola a assumir o clube para dar continuidade ao projeto esportivo da equipe saudita.

Guardiola deixa o Manchester City após década histórica

Após 10 temporadas no comando do Manchester City, Pep Guardiola encerra uma das eras mais vitoriosas da história do futebol inglês. O treinador espanhol conquistou 20 títulos pelo clube, incluindo Premier League, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões.

Mesmo em sua última temporada, Guardiola terminou o ciclo com uma dobradinha nacional, reforçando o legado construído no Etihad Stadium.

O City já trabalha nos bastidores para definir o sucessor do treinador. Entre os favoritos aparece Enzo Maresca, ex-auxiliar de Guardiola e um dos profissionais mais alinhados ao estilo implantado pelo espanhol.

Além dele, nomes como Vincent Kompany, Xabi Alonso e Xavi também surgem como possibilidades para assumir o clube inglês.

Pep Guardiola pode treinar Cristiano Ronaldo?

Apesar dos rumores, ainda não existe confirmação oficial sobre uma negociação entre Guardiola e o Al-Nassr. No entanto, a possibilidade ganhou força pelo investimento pesado do futebol saudita em estrelas internacionais e pela saída já confirmada de Jorge Jesus.

Caso o acordo aconteça, seria a primeira vez que Pep Guardiola trabalharia diretamente com Cristiano Ronaldo em um clube. Os dois já protagonizaram grandes rivalidades durante os tempos de Barcelona e Real Madrid, quando Guardiola treinava Lionel Messi e Cristiano defendia o clube merengue.

Enquanto o futuro do espanhol segue indefinido, o Manchester City prepara sua nova era sem o técnico que revolucionou o clube, enquanto o Al-Nassr sonha em unir dois dos maiores nomes da história recente do futebol mundial: Pep Guardiola e Cristiano Ronaldo.