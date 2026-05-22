Futebol

Faltam quantas rodadas para acabar o Brasileirão de 2026?

Campeonato Brasileiro da Série A reúne 20 equipes de Norte a Sul do país

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão DCI

Com a Copa do Mundo 2026, o Campeonato Brasileiro vai terminar mais tarde neste ano. Além de título, a competição define rebaixados da elite e a vaga para a Libertadores e Sulamericana do ano que vem. Então, veja quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2026 e como está a classificação atualizada.

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão?

Já foram 16, então agora falta 22 rodada para acabar o Brasileirão 2025. O campeonato de 2025 termina no domingo, dia 07 de dezembro de 2025. Ao todo, são 38 rodadas.

Vinte equipes disputam o título durante os oito meses de competição do futebol nacional. Como manda a tradição, todos os jogos na última rodada da competição ocorrerão no mesmo horário.

Os 20 times que participam do Brasileirão Série A são o Athletico Paranaense, o Atlético Mineiro, o Bahia, o Botafogo, o Chapecoense, o Corinthians, o Coritiba, o Cruzeiro, o Flamengo, o Fluminense, o Grêmio, o Internacional, o Mirassol, o Palmeiras, o Red Bull Bragantino, o Remo, o Santos, o São Paulo, o Vasco da Gama e o Vitória.

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JOGOS DA ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃO 2026 NO DIA 7 DE DEZEMBRO

  • Jogo 374: Palmeiras X Corinthians (Data não definida)
  • Jogo 375: Red Bull Bragantino X Fluminense (Data não definida)
  • Jogo 376: Cruzeiro X Internacional (Data não definida)
  • Jogo 377: Grêmio X Mirassol (Data não definida)
  • Jogo 378: Athletico Paranaense X São Paulo (Data não definida)
  • Jogo 379: Bahia X Atlético Mineiro (Data não definida)
  • Jogo 380: Remo X Coritiba (Data não definida)

Classificação do Brasileiro

Até essa rodada, essa é a pontuação dos times, lembrando que os 4 últimos colocados são rebaixados para série B nas últimas rodadas.

  1. Palmeiras: 35 pontos
  2. Flamengo: 31 pontos
  3. Fluminense: 30 pontos
  4. São Paulo: 24 pontos
  5. Athletico Paranaense: 24 pontos
  6. Red Bull Bragantino: 23 pontos
  7. Bahia: 23 pontos
  8. Coritiba: 23 pontos
  9. Botafogo: 21 pontos
  10. Atlético Mineiro: 21 pontos
  11. Internacional: 21 pontos
  12. Vasco da Gama: 20 pontos
  13. Cruzeiro: 20 pontos
  14. Vitória: 19 pontos
  15. Grêmio: 18 pontos
  16. Santos: 18 pontos
  17. Corinthians: 18 pontos
  18. Remo: 15 pontos
  19. Mirassol: 13 pontos
  20. Chapecoense: 9 pontos

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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