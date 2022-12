A seleção de Portugal tem quantas Copas do Mundo?

Cristiano Ronaldo, Figo, Eusébio e Rui Costa. A Seleção de Portugal no futebol coleciona ídolos. Figura presente entre as edições da Copa do Mundo desde 2002, a equipe portuguesa coleciona troféus da Eurocopa e Liga das Nações, além de recordes históricos. Mas Portugal tem quantas Copas do Mundo?

Quantas Copas do Mundo a seleção de Portugal tem?

A Seleção de Portugal não tem títulos da Copa do Mundo da FIFA. Em todas as edições que participou, a equipe europeia bateu na trave antes mesmo de chegar à final.

Em toda a história de Portugal, o elenco nunca conquistou a classificação para disputar a final do Mundial. Com a chegada de Cristiano Ronaldo em 2006, o cenário mudou, mas ainda não conseguiu chegar ao seu ápice mesmo com grandes estrelas no plantel.

Em 2016, Portugal levantou a primeira taça da Eurocopa com a liderança de Cristiano. Já em 2018, venceu a primeira edição da Liga das Nações, torneio criado pela UEFA entre seleções, dividido por ligas grupos.



Qual foi a melhor campanha de Portugal na Copa do Mundo?

A melhor campanha de Portugal na Copa do Mundo foi em 1966, quando conquistou o terceiro lugar na classificação final do torneio.

Além de obter a melhor campanha, o ano de 1966 também foi a primeira edição disputada pelos portugueses. Com Eusébio no elenco, Portugal venceu a Coreia do Norte nas quartas de final, mas perdeu para a Inglaterra na semifinal. Na disputa pelo terceiro lugar, ganhou da União Soviética por 2 a 1 e confirmou a medalha de bronze.

Em 2006, com Cristiano Ronaldo em campo, a Seleção Portuguesa venceu a Holanda nas oitavas, a Inglaterra nas quartas, mas perdeu para a França na semifinal.

Na disputa pelo terceiro lugar, foi derrotada pela Alemanha e garantiu apenas a quarta colocação.

Relembre a partida contra os ingleses em 2006.



Quantas Copas a equipe de Portugal disputou?

A Seleção de Portugal disputa no Catar a sua oitava Copa do Mundo da FIFA em toda a história do futebol.

O elenco europeu integrou o quadro de participantes nos anos de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e agora 2022. Cristiano Ronaldo, ídolo da equipe, disputa pela quinta vez a Copa do Mundo.

O ano de 2022, entretanto, será provavelmente a última chance de Cristiano levar a sua pátria para a glória eterna, já que deve se aposentar de Portugal. O craque está com 37 anos e vive problemas na carreira, o que pode atrapalhar o andamento também dentro de campo pelo elenco nacional.

Nas outras edições, Portugal ficou fora da Copa porque não conseguiu se classificar através das Eliminatórias. Em 2022, se garantir a classificação até a final, marcará o feito de ser finalista pela primeira vez em sua história.

