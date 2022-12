Por que Cristiano Ronaldo não vai jogar hoje? Craque começa no banco contra Marrocos

Para conquistar a vaga na semifinal, Portugal enfrenta Marrocos neste sábado, 10 de dezembro, nas quartas de final ao meio dia (Horário de Brasília) na Copa do Mundo do Catar. Pelo segundo jogo seguido, Cristiano Ronaldo ficou fora da escalação titular. Saiba porque o astro ficou no banco e quem é seu substituto.

Cristiano Ronaldo vai jogar hoje?

Com a escalação de Portugal neste sábado já divulgada, Cristiano Ronaldo vai começar no banco contra Marrocos, nas quartas de final da Copa do Mundo.

Pelo segundo jogo consecutivo, o craque está no banco de reservas de Portugal. Contra a Suíça, ele entrou apenas no segundo tempo mas não marcou gols. Por 6 a 1, a equipe se classificou para as quartas da Copa do Catar.

A escolha do técnico Fernando Santos de deixar Ronaldo no banco trata-se apenas de escolhas para o time titular. Na vaga de Cristiano, Gonçalo Ramos substituiu o ídolo do Real Madrid. Porém, muito se fala sobre a reclamação do camisa 7 no jogo contra a Coreia do Sul, na fase de grupos, após ser substituído pelo treinador, conforme noticiou o jornal Lance.

Ou seja, também existe a opção de que Fernando deixa o craque no banco apenas como forma de mostrar ao jogador como funciona o sistema português. O clima, que já estava tenso após Cristiano ser demitido do Manchester United, ficou ainda mais quente nos vestiários. Mesmo sem aceitar a substituição e o banco de reservas, Cristiano se manteve calado e acatou a decisão.

Confira a escalação principal de Portugal contra Marrocos nas quartas da Copa.

Escalação de Portugal: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Rúben Neves, Otávio, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, João Felix e Gonçalo Ramos.

⏲ Chegou a HORA: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira ⏲ It's TIME: This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/i7N6khiFag — Portugal (@selecaoportugal) December 10, 2022

Quem é o substituto de Cristiano Ronaldo?

Com apenas 21 anos, Gonçalo Ramos carrega a pressão de ser substituto de Cristiano Ronaldo no ataque da Seleção de Portugal. Porém, o atleta parece responder muito bem aos pedidos do treinador.

No jogo contra a Suíça, nas quartas de final, o jovem foi titular na vaga do ídolo português. No segundo tempo, saiu para dar espaço à Ronaldo no time. Ele marcou três gols contra os suíços, responsável por dar a classificação para a sua seleção.

Gonçalo começou a jogar futebol nas categorias de base do Benfica. Em 2020 ganhou a primeira chance no time profissional, onde segue desde então. Na atual temporada contabiliza 21 partidas e 14 gols marcados entre Campeonato Português, Champions League e eliminatórias do torneio da UEFA.

Gonçalo também foi convocado pela primeira vez na Seleção em 2022, na Copa do Mundo do Catar.

Quem Portugal vai pegar na semifinal?

Se avançar, a seleção de Portugal vai jogar na semifinal contra o vencedor entre Inglaterra e França. Tudo vai depender do resultado da partida.

A partida está marcada para quarta-feira, 14 de dezembro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, localizado na cidade de Al Khor. O espaço também foi palco da cerimônia de abertura da Copa do Catar.

Do outro lado da chave disputam Croácia e Argentina na semifinal. Quem vencer vai para a final, enquanto quem perder vai jogar o terceiro lugar.

