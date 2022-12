Que horas é o jogo de Portugal hoje x Marrocos (10/12) na Copa do Mundo 2022

Pelas quartas de final da Copa do Mundo, as seleções de Marrocos e Portugal se enfrentam neste sábado, 10 de dezembro, no Estádio Al Thumama. Em partida decisiva, o vencedor avança para a semifinal da competição. O jogo de Portugal hoje vai começar às 12h (Horário de Brasília). Saiba como assistir e todos os detalhes no texto a seguir.

LEIA TAMBÉM:

Quando é o jogo de Portugal hoje na Copa

A partida das quartas de final da Copa do mundo entre Portugal e Marrocos começa às 12h (horário de Brasília) no sábado, 10 de dezembro de 2022.

O chute inicial do jogo de Portugal hoje vai ser 11h nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

No Catar, pelo horário local, a partir será 18h. O país árabe está 6 horas à frente do brasileiro.

Quem vai apitar o jogo Portugal x Marrocos?

O árbitro de Marrocos e Portugal vai ser Facundo Tello, da Argentina.

Os assistentes vão ser Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade, também argentinos. No VAR, Mauro Vigliano também argentino cuidará do árbitro de vídeo.

The match between Morocco and Portugal will be officiated by Argentinian referee Facundo Tello. The last match he officiated, Portugal lost to South Korea... pic.twitter.com/G9SetSqpWb — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 8, 2022

Que canal de TV vai passar o jogo de Portugal hoje?

No Brasil, o jogo de Portugal hoje será transmitido ao vivo na Globo e SporTV para todo o país a partir do meio dia, horário de Brasília, direto do Estádio Al Thumama.

Os fãs da Copa do Mundo podem acompanhar a partida em diferentes opções. Dá para assistir todos os lances na Globo, na TV aberta, com a narração de Gustavo Villani ao lado dos comentaristas Diego Ribas, Paulo Nunes e Sálvio Spinola.

Na TV fechada, o jogo de Portugal hoje vai passar no SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, com Everaldo Marques e Renata Mendonça, Maurício Noriega, Kléberson e Janette Arcanjo.

Como assistir Portugal x Marrocos no streaming

A cobertura online do jogo entre Portugal e Marrocos ao vivo será no GloboPlay, GE e no FIFA+, plataformas digitais com sinal aberto. O torcedor pode acompanhar através do aplicativo como no site.

Para quem já é assinante GloboPlay, basta acessar o usuário no dispositivo móvel. Mas quem não é, também pode assistir através da retransmissão da emissora principal na plataforma. Basta se cadastrar com email e a senha no site.

O site de notícias da Globo, o GE, também retransmite as imagens de graça ao público (www.ge.globo.com)

A última opção é o FIFA+, plataforma de streaming da entidade de futebol que passa todos os jogos da competição para o brasileiro. Dá para ter acesso tanto no aplicativo como no site.

Marrocos x Portugal

As seleções de Portugal e Marrocos só se enfrentaram em duas oportunidades. Ambas as vezes, inclusive, foram em partidas da Copa do Mundo.

Em 1986, os marroquinos venceram os portugueses por 3 a 1 na fase de grupos no México. Já em 2018, também na fase de grupos, Portugal ganhou por 1 a 0. Por isso, o confronto está em igualdade. Quem vencer o jogo deste sábado terá a vantagem.

Marrocos é a grande surpresa da Copa do Mundo do Catar. A equipe venceu a Espanha nos pênaltis e, pela primeira vez na história do país, conquistou a classificação para as quartas. O elenco não quer parar por aí. Os destaques são goleiro Bono, Hakimi e o trio Ziyech, En-Nesyri e Boufal.

Para Portugal, Cristiano Ronaldo faz toda a diferença. O elenco europeu também quer ganhar o primeiro título da Copa do Mundo, mas para isso terá de passar por uma grande muralha como adversário. João Felix, Bruno Fernandes e Gonçalo Ramos são os principais jogadores do elenco, além de Cristiano.

Escalação de Marrocos: Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amrabat, Amallah, Ounahi; Ziyech, En-Nesyri e Boufal.

Escalação de Marrocos: Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; Neves, Otavio; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Felix; Gonçalo Ramos.

Cristiano Ronaldo vai jogar?

No jogo contra a Suíça, nas oitavas de final, o treinador Fernando Santos deixou Cristiano Ronaldo no banco. O atleta, que está sem clube no momento, só entrou no segundo tempo mas não marcou gol.

Em entrevista coletiva na sexta-feira, o técnico não garantiu a presença do astro português no time titular. Gonçalo Ramos deverá ser o titular de Portugal neste sábado, à frente da linha de ataque. Caso seja necessário, Cristiano entra em campo no primeiro ou segundo tempo.

O jogador de 37 anos deve jogar a sua última Copa do Mundo com Portugal. Ele disputa a competição desde 2006 como titular. No momento, está sem clube depois de ser desligado do Manchester United.

Dê uma legenda pra essa foto: pic.twitter.com/eoQ9ZUyPLk — Sala12 (@OficialSala12) December 7, 2022

Quais são os jogos das semifinal?

Quatro seleções se classificam para a semifinal da Copa do Mundo. Cada uma delas chegou até aqui após vencer o jogo das quartas de final.

As semifinais serão disputadas na terça e quarta-feira, às 16h, horário de Brasília.

TERÇA-FEIRA (13/12):

Argentina x Croácia - 16h (horário de Brasília)

Estádio Lusail, no Catar

QUARTA-FEIRA (14/12):

Inglaterra/França x Marrocos/Portugal - 16h (horário de Brasília)

Estádio Al Bayt, no Catar

+ Goleada e dança do Pombo; veja os memes do Brasil hoje x Coreia do Sul