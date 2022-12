Por que não tem jogo da Copa hoje? Agenda de segunda (12/12)

Confira a programação desta segunda-feira, 12 de dezembro, na Copa do Mundo do Catar na reta final da competição

Quem será o campeão da Copa do Mundo no Catar? Quatro seleções disputam as semifinais da competição no início da próxima semana onde quem vencer avança para a grande final. Nesta segunda-feira, 12 de dezembro, não tem jogo da Copa hoje. Saiba quando voltam os jogos e porque a programação não traz embates hoje.

Por que não tem jogo da Copa hoje?

Com a folga de dois dias para as seleções antes da semifinal começar, não tem jogo da Copa hoje, segunda-feira 12 de dezembro de 2022.

Com a competição se afunilando para a reta final, a quantidade de participantes e consequentemente de jogos ao dia vão diminuindo. Com isso, a FIFA escolhe dar até dois dias de folga para os atletas se recuperarem tanto na forma física quanto os lesionados em tratamento.

As quartas de final selecionaram quatro seleções para as semifinais. Marrocos, França, Argentina e Croácia vão jogar a última fase eliminatória antes da final. Quem vencer segue para a decisão, enquanto os perdedores jogarão a disputa no terceiro lugar.

O calendário da Copa do Mundo no Catar é extenso. Além da quantidade de jogos por dia, o calor também é outro fator importante para a FIFA escolher os dias de folga aos jogadores. A competição será retomada amanhã, 13 de dezembro, com o jogo da semifinal.

Fique por dentro de todos os detalhes da semifinal da Copa do Mundo.

Próximo jogo da Copa do Mundo

Quatro seleções jogam a semifinal da Copa do Mundo no Catar. Marrocos desbancou Portugal, enquanto a França eliminou a Inglaterra.

Já a Argentina venceu a Holanda nos pênaltis, enquanto a Croácia derrotou o Brasil também nas penalidades máxima na última sexta-feira. As partidas serão realizadas na terça e quarta-feira.

Confira os jogos e horários.

Terça-feira (13 de dezembro):

Argentina x Croácia - Estádio Lusail

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Onde assistir: Globo, SporTV, GE, GloboPlay, FIFA+ e canal do Casimiro

Quarta-feira (14 de dezembro):

França x Marrocos - Estádio Al Bayt

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Onde assistir: Globo, SporTV, GE, GloboPlay, FIFA+ e canal do Casimiro

Estádios da semifinal

Os estádios Lusail e Al Bayt foram escolhidos pela FIFA para receberem os dois jogos da semifinal na Copa do Mundo no Catar.

O primeiro vai receber a final do Mundial no dia 18 de dezembro, com capacidade de 88 mil torcedores enquanto o segundo foi o palco da cerimônia de abertura, assim como o jogo entre Catar e Equador, o primeiro da Copa.

Ambos os designers relembram a arte árabe em forma de homenagem para o país. Além disso, os espaços serão desmontados e reconstruídos com espaço de lazer e esportes para o povo catariano.

Estádio Lusail

Estádio Al Bayt

