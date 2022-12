Lista das seleções classificadas para a semifinal da Copa do Mundo 2022

Copa do Mundo no Ctaar - Foto: DCI/Tassio Mourão

Saiba quais são as seleções classificadas para a semifinal da Copa do Mundo no Catar

As semifinais da Copa do Mundo no Catar estão definidas. Quatro seleções vão disputar a última fase eliminatório do maior torneio de futebol do planeta, onde a taça dourada é a grande recompensa para o campeão, além do título de melhor seleção do mundo.

Quem serão eles?

Os vencedores das quartas de final avançam para as semifinais, que serão disputadas nos dias 13 e 14 de dezembro.

Se alguma das partidas terminar empatada no tempo regulamentar, a prorrogação decidirá o vencedor. E se nenhuma equipe sair vitoriosa após a prorrogação, o vencedor será decidido nos pênaltis.

Conheça as equipas que garantiram o seu lugar na semifinal.

Quais seleções classificadas vão disputar a semifinal da Copa?

Estão classificadas para a semifinal da Copa do Mundo no Catar as seleções de Argentina, Croácia, França e Marrocos. Cada uma delas venceu o jogo nas quartas de final de sua chave.

A semifinal é a última etapa eliminatória da Copa do Mundo. Disputada em partida única, o vencedor avança para a grande final enquanto o perdedor disputará o terceiro lugar.

A França e a Croácia estão na semifinal pela segunda edição consecutiva, enquanto a Argentina alcançou a final em 2014 e Marrocos ocupa a posição pela primeira vez na história do país.

Os dois jogos da semifinal serão disputados na próxima terça e quarta-feira, 13 e 14 de dezembro. A bola vai rolar em ambas as partidas às 16h (horário de Brasília), mas em estádios diferentes.

A FIFA definiu o calendário da Copa do Mundo antes mesmo da competição começar. Para deixar a briga ainda mais emocionante, os dois jogos são em dias diferentes, ou seja, onde as seleções não tem ideia do que pode acontecer nos dois confrontos.

Terça-feira (13 de dezembro):

Argentina x Croácia - 16h (Horário de Brasília)

Estádio Lusail

Quarta-feira (14 de dezembro):

França x Marrocos - 16h (Horário de Brasília)

Estádio Al Bayt

Confira o caminho de cada equipe até aqui das seleções na Copa do Mundo

Veja o placar dos jogos da França, Marrocos. Croácia e Argentina na Copa do Mundo

FRANÇA:

França 4 x 1 Austrália

França 2 x 1 Dinamarca

Tunísia 1 x 0 França

França 3 x 1 Polônia (Oitavas de final)

França 2 x 1 Inglaterra (Quartas de final)

MARROCOS:

Marrocos 0 x 0 Croácia

Bélgica 0 x 2 Marrocos

Canadá 1 x 2 Marrocos

Marrocos 0 (3x0) 0 Espanha (Oitavas de final)

Portugal 0 x 1 Marrocos (Quartas de final)

CROÁCIA:

Marrocos 0 x 0 Croácia

Croácia 4 x 1 Canadá

Croácia 0 x 0 Bélgica

Japão 1 x (1x3) 1 Croácia (Oitavas de final)

Croácia 1 (4x2) 1 Brasil (Quartas de final)

ARGENTINA:

Argentina 1 x 2 Arábia Saudita

Argentina 2 x 0 México

Polônia 0 x 2 Argentina

Argentina 2 x 1 Austrália (Oitavas de final)

Holanda 2 (3x4) 2 Argentina (Quartas de final)

Quando vai ser a final da Copa do Mundo?

O Estádio Lusail recebe a final da Copa do Mundo em 18 de dezembro de 2022, domingo, na cidade de Lusail, no Catar. A bola rola entre as duas seleções finalistas às 12h (Horário de Brasília).

Os vencedores das semifinais vão disputar a grande final do Mundial em duelo único. Além de garantir o título de melhor seleção do planeta, o capitão do elenco vai levantar ao lado dos companheiros a taça dourada, principal símbolo da Copa do Mundo.

O Lusail Stadium tem capacidade para receber 88 mil torcedores. O local lembra vasos e tigelas da arte árabe, uma espécie de homenagem à arte do país. Além da final, o espaço também recebeu seis jogos da fase de grupos, um das oitavas, quartas e semifinal.

📆 Exactly one year from now, the 2022 #WorldCup finalists' national anthems will be ringing round the magnificent Lusail Stadium 🏆 pic.twitter.com/xvsDL3wxmh — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2021

