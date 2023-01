Portuguesa x Botafogo SP: horário e onde assistir jogo do Paulistão (14/01/23)

Vai começar o Paulistão! Neste sábado, as equipes de Portuguesa x Botafogo SP disputam a primeira rodada da competição a partir das 15h30 (horário de Brasília), direto do Estádio do Canindé, no bairro do Canindé. O jogo marca o reencontro da Portuguesa com a elite. Saiba como assistir ao embate neste sábado.

Como assistir Portuguesa x Botafogo SP hoje

TNT, Premiere, HBO MAX e Paulistão Play vão transmitir o jogo da Portuguesa x Botafogo SP hoje às 15h30 (horário de Brasília) pelo Campeonato Paulista de 2023.

Disponível apenas em operadoras de TV paga, os canais TNT e Premiere exibem a partida neste sábado para todos os estados do Brasil, incluindo São Paulo. O pay-per-view, entretanto, só dá para adquirir na programação por valor extra na mensalidade.

Para quem mora nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a partida vai ser transmitida a partir das 14h30, horário local.

Como assistir jogo da Portuguesa x Botafogo SP hoje online?

Para quem gosta de acompanhar tudo pelo celular, dá para assistir o jogo do Paulistão hoje através do Paulistão Play e no HBO Max.

O Paulistão Play é o streaming oficial da Federação Paulista de Futebol, disponível tanto no site como nos dispositivos móveis para os torcedores. É preciso se cadastrar para acompanhar os jogos.

Outra opção é o HBO Max, somente para assinantes.

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Canindé, no bairro do Canindé

Onde assistir: Premiere, TNT, HBO Max e Paulistão Play

Jogo de hoje no Campeonato Paulista

A tradicional equipe da Portuguesa venceu o Campeonato Paulista na Série A2, terceiro título na história, e conquistou o acesso até a elite do futebol paulista. A Lusa venceu o Primavera nas quartas de final, depois o Rio Claro e por fim o São Bento na final por 3 a 1 no agregado.

Escalação da Portuguesa: Thomazella; Pará, Victor Ramos, Patrick, Fabiano; Gustavo, Madison, Daniel Costa; Richard, João Victor e Paraizo.

Na temporada passada, pelo grupo C, o Botafogo terminou em terceiro lugar com 18 pontos, ou seja, sequer se qualificou para a fase de disputas. O time disputou apenas o Troféu do Interior, onde venceu a Inter de Limeira na semifinal por 3 a 0, mas perdeu para o Ituano na final em 3 a 0.

Escalação do Botafogo SP: Matheus Albino; Marcel, Lucas Dias, Diogo Silva; Vidal, Filipe Soutto, Tarik, Lucas Lourenço; Jean Victor, Osman e Salatiel.

FALA, PROFESSOR! 🎤❤️💚 O treinador Mazola Júnior conversou com a Lusa TV sobre a preparação do time para a estreia no Paulistão! ⚽️ 🎟️Garanta o seu ingresso em https://t.co/ueBA8188mO ou na secretaria do clube! 🎥https://t.co/MKP0AltSOY#SomosLusa #LusaTV — Portuguesa ❤️💚 (@Lusa_Oficial) January 13, 2023

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo entre Portuguesa x Botafogo SP vai ser Thiago Luis Scarascati.

Os assistentes do embate neste sábado vão ser Marcelo Carvalho Van Gasse e Vladimir Nunes da Silva.

Já o quarto árbitro será Marianna Nanni. Para o VAR, foram designados Daiane Muniz e o assistente Leandro Matos Feitosa.

Primeira rodada do Paulistão 2023

A primeira rodada do Campeonato Paulista em 2023 começa neste sábado, 14 de janeiro, com cinco partidas em diferentes horários.

SÁBADO, 14/01:

Inter de Limeira x São Bernardo - 11h

Portuguesa x Botafogo SP - 15h30

Santo André x Guarani - 16h

Palmeiras x São Bento - 18h30

Santos x Mirassol - 20h30

DOMINGO, 15/01:

Água Santa x Ferroviária - 11h

Bragantino x Corinthians - 16h

São Paulo x Ituano - 18h30

