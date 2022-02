Onde assistir Pouso Alegre x América MG hoje e horário ao vivo – 08/02

Dando início na quinta rodada do Campeonato Mineiro, a bola vai rolar entre as equipes de Pouso Alegre x América-MG nesta terça-feira, 08/02, jogando no Estádio Manduzão, na cidade de Pouso Alegre, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Com transmissão, saiba onde assistir ao jogo do América MG hoje.

Onde assistir Pouso Alegre x América MG

A partida do Campeonato Mineiro entre Pouso Alegre e América nesta terça-feira vai passar no SporTV (TV Paga) e no Premiere (Pay-per-view por assinatura da Globo), em cobertura para todos os estados do Brasil a partir das nove e meia da noite pelo horário de Brasília.

A plataforma de streaming está disponível através do site oficial (www.premiere.globo.com) entre os valores de 12x R$49,90 no plano anual e R$ 89,90 por mês com diferentes combos.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Escala não definida

Local: Estádio Manduzão, na cidade de Pouso Alegre

TV: SporTV

Online: Premiere

+ Quando vai ser a final da Copa do Mundo de 2022

Pouso Alegre e América-MG no Campeonato Mineiro

POUSO ALEGRE – Depois de perder a segunda seguida no Campeonato Mineiro, o desempenho do Pouso Alegre começa a preocupar torcedores. Ocupando a décima primeira posição, na zona de rebaixamento, com 2 pontos, precisa da vitória nesta terça custe o que custar para escapar da degola.

AMÉRICA MINEIRO- Enquanto isso, o América também tropeçou, ficando no empate diante do Athletic. Club. Porém, em terceiro lugar com 7 pontos, o Coelho tem a oportunidade de se igualar na pontuação com o líder e, quem sabe assim, tomar a ponta nos próximos confrontos que estão por vir.

Escalação do Pouso Alegre x América-MG:

Pouso Alegre: Cairo; Doni, Luanderson, Maycon, Elivélton Foguinho; Wesley Fraga, Gledson, Rafinha; Iago, Eberê, Bruno Moraes

América-MG: Jori; Patric, Conti, Lucas Kal, Marlon; Zé Ricardo, Juninho, Alê; Everaldo, Wellington Paulista, Felipe Azevedo

Confira como foi o último jogo do Pouso Alegre x América-MG.