Como assistir o jogo do Arsenal hoje na Premier League - 31/12/2022

Líder do Campeonato Inglês com cinco pontos de vantagem, o Arsenal entra em campo neste sábado, último dia do ano, para enfrentar o Brighton e assim se manter no topo. Pela décima oitava rodada, o jogo do Arsenal hoje vai ser no Falmer Stadium, às 14h30 (Horário de Brasília). Saiba onde assistir ao jogo de hoje e todos os detalhes.

Qual canal vai passar o jogo do Arsenal hoje ao vivo

O canal ESPN e o Star + vão transmitir o jogo do Arsenal hoje às 14h30 (Horário de Brasília)

Assinantes podem acompanhar o jogo entre Brighton e Arsenal na Premier League pelo canal, disponível somente em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, DirecTV GO, Oi e a Vivo.

Para quem não tem a TV paga, dá para assistir no Star +, plataforma de streaming também para assinantes, disponível tanto no site (www.starplus.com) como no aplicativo.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Falmer Stadium

TV: ESPN

LiveStream: Star + (www.starplus.com) e no aplicativo disponível por assinatura

Brighton x Arsenal

O Brighton foi eliminado da Copa da Liga Inglesa nos pênaltis, mas venceu o seu último compromisso na Premier League. Com isso, foi parar em 7º com 24 pontos, conquistados em sete vitórias, três empates e cinco derrotas na competição. Se vencer o jogo deste sábado não muda de lugar, mas consegue se aproximar das primeiras posições.

Já o Arsenal é o líder da Premier League com 40 pontos, cinco de vantagem com o Manchester City, segundo lugar na classificação. Até aqui o elenco acumula 13 vitórias, um empate e uma derrota, aproveitamento total para brigar pelo título este ano.

Escalações:

Escalação do Brighton: Sánchez; Estupinan, Colwill, Dunk, Veltman; Grob, Gilmour, Mitoma; Lallana, March e Trossard.

Escalação do Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka, Gabriel Martinelli; Saka e Nketiah.

Classificação do Campeonato Inglês

Confira como está a luta entre Arsenal e City pela liderança.

1 Arsenal – 40 pontos

2 Manchester City – 35 pontos

3 Newcastle – 33 pontos

4 Tottenham – 30 pontos

5 Manchester United – 29 pontos

6 Liverpool – 28 pontos

7 Brighton – 24 pontos

8 Chelsea – 24 pontos

9 Brentford – 23 pontos

10 Fulham – 22 pontos

11 Crystal Palace – 19 pontos

12 Aston Villa– 18 pontos

13 Leicester – 17 pontos

14 Bournemouth – 16 pontos

15 Leeds – 15 pontos

16 Everton – 14 pontos

17 West Ham – 14 pontos

18 Wolves – 13 pontos

19 Nottingham Forest – 13 pontos

20 Southampton – 12 pontos

Agenda de jogos da rodada na Premier League

A décima oitava rodada do Campeonato Inglês apresenta, além do jogo do Arsenal hoje, outros seis duelos neste sábado, o último dia do ano de 2022.

Confira a agenda do dia e onde assistir.

West Ham 0 x 2 Brentford

Liverpool 2 x 1 Leicester

Sábado (31/12):

Wolves x Manchester United - 09h30 (ESPN e Star+)

Manchester City x Everton - 12h (Star+)

Fulham x Southampton - 12h (Star+)

Bournemouth x Crystal Palace - 12h (Star+)

Newcastle x Leeds - 12h (ESPN e Star+)

Brighton x Arsenal - 14h30 (ESPN e Star+)

Domingo (01/01):

Tottenham x Aston Villa - 11h

Nottingham Forest x Chelsea - 13h30

