Jogo do Chelsea e Arsenal hoje: onde vai passar e horário (06/11/2022)

Neste domingo, 06 de novembro, o jogo do Chelsea e Arsenal hoje vai começar às 09h (Horário de Brasília), direto do Stamford Bridge, em Londres. Válido pela décima quinta rodada do Campeonato Inglês, o clássico será transmitido apenas no streaming para assinantes.

Onde assistir jogo do Chelsea e Arsenal hoje ao vivo

O jogo do Chelsea e Arsenal hoje vai passar no Star +, a partir das 09h (Horário de Brasília).

Nenhum canal da TV vai transmitir o clássico londrino neste domingo. O torcedor só pode assistir pela plataforma de streaming Star +, disponível por assinatura.

O torcedor pode assistir no aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smartv se o aparelho for compatível.

Horário: 09h (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge

TV: Sem transmissão

Online: Star + no aplicativo ou no site www.starplus.com

+ Quem é o dono do Arsenal? Conheça a história do bilionário

Informações de Chelsea e Arsenal hoje

Sem vencer por três rodadas no Campeonato Inglês, o Chelsea ocupa o sétimo lugar com 21 pontos somados em seis vitórias, três empates e três derrotas na temporada. Jogando em casa, promete força total contra o adversário no clássico londrino. Se vencer pula duas posições na tabela.

O Chelsea se classificou para as oitavas Champions League.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Koulibaly, Thiago Silva, Azpilicueta; Cucurella, Kovacic, Jorginho, Loftus-Cheek; Havertz, Mount e Sterling.

Do outro lado, o Arsenal busca os três pontos neste domingo para assegurar a liderança do Campeonato Inglês. Com a vitória do City ontem, o time vermelho foi destronado, mas se vencer neste domingo pode retomar na ponta. Com 31 pontos, contabiliza 10 vitórias, um empate e uma derrota apenas.

O Arsenal avançou para as oitavas da Liga Europa de maneira direta.

Provável escalação do Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Tierney; Partey, Xhaka, Saka, Odegaard; Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.

+ Tabela de jogos do Brasil da Copa do Mundo 2022; datas e horários

Quem tem mais vitórias Arsenal ou Chelsea?

O Arsenal tem mais vitórias no clássico contra o Chelsea em toda a história do futebol. Segundo dados do portal Transfermarkt, os Reds contabilizam 58 vitórias, além dos 39 empates e os 51 triunfos do Chelsea.

São 148 partidas disputadas entre os dois.

No quesito gols, o Arsenal também tem a vantagem com 211 marcações e 208 para os Blues, de acordo com os números do Transfermarkt.

Quem vencer neste domingo pode alterar completamente o histórico do clássico londrino.

Leia também:

Próxima corrida da Fórmula 1 vai ser no Brasil; veja a data e onde assistir

Conheça a história da Premier League, o Campeonato Inglês