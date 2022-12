Que horas é o jogo do Arsenal hoje x West Ham: como assistir ao vivo (26/12/22)

Depois de uma longa pausa, o Campeonato Inglês está de volta. Nesta segunda-feira, 26 de dezembro, o Arsenal recebe no Emirates Stadium a equipe do West Ham, pela 17ª rodada da competição. O jogo do Arsenal hoje vai começar às 17h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo. Todos os detalhes você confere no texto a seguir.

O Arsenal é o líder da Premier League com 37 pontos, cinco de vantagem. Já o West Ham precisa se afastar da zona de rebaixamento.

Quando é o jogo do Arsenal hoje x West Ham?

O jogo do Campeonato Inglês na décima sétima rodada entre Arsenal e West Ham começa às 17h (horário de Brasília), nesta segunda-feira, 26 de dezembro de 2022.

O chute inicial nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul será transmitido a partir das 16h, no horário local, devido à diferença no fuso horário.

No horário da Inglaterra, a partida vai começar às 20h, já que o Reino Unido está 3 horas à frente de Brasília.

Como assistir o jogo do Arsenal hoje?

O jogo do Arsenal hoje vai passar no Star +, plataforma de streaming, a partir das cinco da tarde (Horário de Brasília) em todo o país para os assinantes.

A partida não vai passar em nenhum canal de televisão. Isso porque a ESPN, responsável pelos direitos de transmissão, optou por não exibir o confronto e, por isso, apenas o Star + é quem exibe as imagens nesta segunda-feira pós-Natal.

A plataforma está disponível tanto no aplicativo para celular, Android ou iOS, tablet, computador ou smartv como também no próprio site (www.starplus.com). Basta acessar, escolher o pacote que deseja e assistir ao vivo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Emirates Stadium

Onde assistir: Star +

TV: Não vai passar

Arsenal x West Ham

As equipes se encontraram em 116 oportunidades, com 62 vitórias para o Arsenal, 31 empates e apenas 23 triunfos ao West Ham, de acordo com dados do portal O Gol.

O último jogo entre as equipes aconteceu em 01 de maio de 2022, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês na temporada passada. Por 2 a 1, o elenco do Arsenal levou a melhor e conquistou os três pontos para terminar a edição da Premier League bem classificado.

O Arsenal ocupa a liderança com 37 pontos, somados em 12 vitórias, um empate e uma derrota. O elenco acumula oito jogos sem perder no Campeonato Inglês. Se vencer nesta segunda-feira, consegue aumentar a vantagem diante do Manchester City.

Para o West Ham, os três pontos significam respirar aliviado. Em 16º lugar com 14 pontos, o elenco londrino acumula quatro vitórias, dois empates e nove derrotas até aqui neste início de temporada. O time tem apenas um ponto a mais do que o Nottingham Forest, primeiro colocado na degola.

Escalação de Arsenal: Rasmdale; Tierney, Saliba, Gabriel Magalhães, White; Partey, Xhaka, Odegaard; Saka, Gabriel Martinelli e Nketiah.

Escalação do West Ham: Fabianski; Johson, Kehrer, Dawson, Emerson; Soucek, Rice, Lucas Paquetá; Pablo Fornals, Benrahma e Bowen.

Classificação do Campeonato Inglês

O Arsenal lidera a competição com vantagem, enquanto Manchester City e Newcastle buscam empatar com o adversário vermelho.

1 Arsenal – 37 pontos

2 Manchester City – 32 pontos

3 Newcastle – 30 pontos

4 Tottenham – 29 pontos

5 Manchester United – 26 pontos

6 Liverpool – 22 pontos

7 Brentford – 22 pontos

8 Brighton – 21 pontos

9 Chelsea – 21 pontos

10 Fulham – 19 pontos

11 Crystal Palace – 19 pontos

12 Aston Vila– 18 pontos

13 Leicester – 17 pontos

14 Bournemouth – 16 pontos

15 Leeds – 15 pontos

16 West Ham – 14 pontos

17 Everton – 14 pontos

18 Nottingham Forest – 13 pontos

19 Southampton – 12 pontos

20 Wolves – 10 pontos

Quem vai apitar o jogo do Arsenal x West Ham?

O árbitro de Arsenal e West Ham hoje vai ser Michael Oliver, da Inglaterra. O juiz ficou conhecido por apitar a partida entre Brasil e Croácia na Copa do Mundo do Catar 2022.

Os assistentes são Stuart Burt e Simon Bennett, enquanto o quarto árbitro vai ser Graham Scott

No VAR, Darren England ficará responsável por observar os lances enquanto Darren Cann será o assistente do árbitro de vídeo.

🚨| Michael Oliver will take charge of Arsenal vs. West Ham on Boxing Day. #ARSWHU pic.twitter.com/itoSbk9Nsu — Connor Humm (@TikiTakaConnor) December 19, 2022

Jogos do Campeonato Inglês hoje

Além do embate entre Arsenal e West Ham, outros seis jogos também serão disputados nesta segunda-feira pela décima sétima rodada do Campeonato Inglês.

O destaque fica com o duelo entre Everton e Wolves, além do jogo entre Aston Villa e Liverpool. Confira todos os jogos de hoje e o horários de cada um.

Brentford x Tottenham - 09h30 (horário de Brasília)

Gtech Community Stadium

Crystal Palace x Fulham - 12h (horário de Brasília)

Selhurst Park Stadium

Southampton x Brighton - 12h (horário de Brasília)

St Mary's Stadium

Leicester x Newcastle - 12h (horário de Brasília)

King Power Stadium

Everton x Wolves - 12h (horário de Brasília)

Goodison Park

Aston Villa x Liverpool - 14h30 (horário de Brasília)

Villa Park

