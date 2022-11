Jogo do Manchester United hoje: onde assistir e horário (06/11/22)

Com Cristiano Ronaldo em campo, elenco do United enfrenta o Aston Villa neste domingo, com transmissão ao vivo

Cristiano Ronaldo entra em campo neste domingo com o Manchester United para enfrentar o Aston Villa, em confronto válido pela décima quinta rodada da Premier League. O jogo do Manchester United hoje começa às 11h (Horário de Brasília), no Villa Park.

Confira todos os detalhes e saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir jogo do Manchester United hoje ao vivo

O jogo do Manchester United hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 11h (Horário de Brasília) para todo o país ao vivo.

A emissora está disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve entrar em contato com a operadora se não tiver o canal na programação.

Também dá para assistir no aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv se o aparelho for compatível.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Villa Park.

TV: ESPN

Online: Star + no aplicativo ou no site www.starplus.com

Informações de Aston Villa x Manchester United hoje

O Aston Villa é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Para não cair na degola, o elenco promete colocar o time completo em campo neste domingo para garantir os três pontos. Em 17º lugar com 12 pontos contabiliza três vitórias, três empates e sete derrotas na temporada.

Do outro lado, o Manchester United vem na quinta posição com 23 pontos com sete vitórias, dois empates e três derrotas no Campeonato Inglês. Se vencer neste domingo pula apenas uma posição, mas soma pontos na competição até aqui. O time ficou em segundo lugar no grupo da Liga Europa e vai disputar os playoffs.

Escalações:

Provável escalação do Aston Villa: Olsen; Digne, Mings, Cash, Konsa; Douglas Luiz, Dendoncker, Bailey, Buendía; Watkins e Danny Ings.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Maguire, Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Fred, Elanga, Eriksen; Rashford e Cristiano Ronaldo.

Diego Carlos, Kamara e Augustinsson são desfalques aos anfitriões.

Para o United, o técnico Erik ten Hag não poderá contar com Bruno Fernandes, que cumpre suspensão. Já Antony, Jadon Sancho, Varane, Brandon Williams, Axel Tuanzebe e Anthony Martial não viajaram com o grupo.

Jogos do Campeonato Inglês na rodada

Além do jogo entre Aston Villa e Manchester United, outros embates também serão realizados neste domingo, 06 de novembro, entre a décima quinta rodada do Campeonato Inglês.

Confira todos os jogos e horários neste domingo.

Sábado (05 de novembro):

Nottingham Forest 2 x 2 Brentford

Wolves 2 x 3 Brighton

Manchester City 2 x 1 Fulham

Leeds 4 x 3 Bournemouth

Everton 0 x 2 Leicester

Domingo (06 de novembro):

09h - Chelsea x Arsenal

11h - Aston Villa x Manchester United

11h - Southampton x Newcastle

11h - West Ham x Crystal Palace

13h30 - Tottenham x Liverpool

