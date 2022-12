Como assistir jogo do Chelsea hoje x Bournemouth na Premier League - 27/12/22

Com o fim da Copa do Mundo no Catar, o Campeonato Inglês está de volta na programação do futebol. Nesta terça-feira, 27 de dezembro, o Chelsea recebe o Bournemouth no Stamford Bridge pela 17ª rodada da competição. A bola vai rolar no jogo do Chelsea hoje às 14h30 (Horário de Brasília). Tudo o que você precisa saber está no texto a seguir.

Quando começa o jogo do Chelsea hoje?

O jogo do Chelsea e Bournemouth hoje no Campeonato Inglês vai começar às 14h30 (Horário de Brasília) na terça-feira, 27 de dezembro de 2022.

Nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o pontapé inicial na transmissão será às 13h30, devido ao fuso horário.

Na Inglaterra, o jogo começa às 17h30, já que o Reino Unido está 3 horas à frente de Brasília.

Como assistir jogo do Chelsea hoje na Premier League na TV?

O canal ESPN 4 é quem transmite o jogo do Chelsea hoje ao vivo às 14h30 (horário de Brasília).

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o torcedor precisa obter o canal pago em seu pacote se quiser assistir ao confronto entre Chelsea e Bournemouth nesta terça-feira.

A ESPN está disponível tanto na Sky, Claro, Oi, DirecTV GO como na VIVO. O torcedor deve entrar em contato com a sua operadora para obter.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Como assistir jogo do Chelsea hoje no streaming?

O torcedor que gosta de acompanhar tudo online pode sintonizar o Star +, plataforma de streaming disponível somente para assinantes.

O serviço de streaming pode ser encontrado tanto no site (www.starplus.com) como no aplicativo para celular, tanto Android como iOS, como também no tablet, computador ou até na smartv se o aparelho for compatível com a plataforma.

O Star + tem em sua programação filmes, séries e muito esportes já que retransmite a programação da ESPN ao vivo no dispositivo do assinante.

Chelsea x Bournemouth

O Chelsea foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Manchester City. No Campeonato Inglês, chegou a marca de cinco jogos sem vencer, contabilizando 21 pontos em nono lugar com apenas seis vitórias, três empates e cinco derrotas. O elenco londrino terá de vencer o jogo desta terça-feira se quiser chegar até a parte de cima da tabela.

Do outro lado, o Bournemouth ocupa o 14º lugar da tabela com 16 pontos, conquistados em quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas na Premier League. Antes da Copa do Mundo começar, o elenco se despediu do Campeonato Inglês com vitória diante do Everton em casa. O triunfo nesta terça será necessário para se afastar da degola.

Escalação de Chelsea: Mendy; Koulibaly, Azpilicueta, Chalobah; Cucurella, Gallagher, Jorginho, James; Sterling, Havertz e Aubameyang.

Escalação de Bournemouth: Travers; Stephens, Smith, Senesi, Zemura; Christie, Cook, Billing, Anthony; Solanke e Moore.

Patiently waiting for tomorrow. 💪 pic.twitter.com/RhlWm8UdfY — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 26, 2022

Quem vai apitar Chelsea x Bournemouth?

O árbitro do jogo do Chelsea hoje vai ser Simon Hooper, inglês.

Os assistentes serão Adrian Holmes e Mark Scholes, enquanto o quarto árbitro vai ser Thomas Bramall.

No VAR, o responsável será David Coote e o assistente do árbitro de vídeo é Constantine Hatzidakis.

Onde vai ser jogado Chelsea e Bournemouth?

Chelsea e Bournemouth vai ser disputado no Stamford Bridge, na cidade de Londres, na Inglaterra. A capital do país abriga o estádio com capacidade para receber mais de 41 mil torcedores.

O espaço foi inaugurado em 1877 mas adquirido pelos irmãos Gus e Joseph Mears em 1896. Desde que o clube tornou-se a sede em Londres no Stamford Bridge, o estádio passou por reformas.

O estádio também recebe grandes eventos artítisticos durante o ano.

