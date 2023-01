Preston North End x jogo do Tottenham: onde assistir a Copa da Inglaterra 2023

Tem decisão importante para os Spurs neste sábado, 28 de janeiro. Pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, a mais tradicional competição do país, o jogo do Tottenham vai ser contra o Preston North End às 15h (Horário de Brasília) em confronto único, no Estádio Deepdale. Todos os detalhes de como assistir você confere abaixo.

Os anfitriões vem de vitória em cima do Birmingham, enquanto os Spurs venceram o Fulham.

A quarta rodada traz dezesseis equipes brigando na Copa da Inglaterra. Os oito vencedores avançam para as oitavas de final, ainda sem data e horário definidos. Os confrontos serão determinados por sorteio.

Onde vai passar o jogo do Tottenham hoje ao vivo

O jogo do Tottenham hoje vai passar na ESPN e Star + a partir das 15h, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil ao vivo.

Neste sábado, o duelo entre Preston North Ende e Tottenham possui transmissão no canal da ESPN, já que a emissora é quem possui os direitos de imagens da Copa da Inglaterra na temporada. Só ela pode passar os confrontos na TV fechada.

Mas os canais ESPN só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com a operadora para adquirir na programação.

Outra opção é acompanhar no Star Plus, plataforma de streaming em assinatura. O torcedor pode assistir no aplicativo para celular, tablet, videogames e smartv, além do próprio site.

Quando foi o último título do Tottenham?

O último título conquistado pelo Tottenham foi em 2007/08, na Copa da Liga Inglesa, quando venceu o Chelsea na grande final por 2 a 1, na prorrogação.

Os Spurs, segundo o portal GOAL, eliminaram Middlesbrough, Blackpool, Manchester City e Arsenal na semifinal durante o caminho até chegar na grande final.

O elenco nunca conquistou a Premier League, apena o Campeonato Inglês antes de se tornar a liga nos anos de 1960/61 e 1950/51.

Próximo jogo no Campeonato Inglês

O Tottenham volta a jogar a Premier League no domingo, 3 de fevereiro, contra o Manchester City, em clássico inglês pela vigésima segunda rodada da temporada.

O jogo do Tottenham vai ser no New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres, às 13h30 (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo em todo o Brasil.

Os Spurs ocupam a 5ª posição do Campeonato Inglês com 36 pontos, conquistados em 11 vitórias, três empates e sete derrotas.

