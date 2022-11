Programação de jogos da Copa do Mundo hoje: agenda na segunda - 28/11

Confira o guia completo para as partidas da Copa do Mundo de 2022 hoje, incluindo horários de início e detalhes da cobertura na TV e online

Tem Brasil em campo! Nesta segunda-feira, 28 de novembro, a programação de jogos da Copa do Mundo hoje apresenta embates importantes que poderão definir o mata-mata da competição na fase de grupos. Com horários alternados durante todo o dia, confira a agenda de confrontos, os horários e como assistir cada um deles.

Para abrir o dia, Camarões e Sérvia disputam a primeira vitória nesta segunda, pelo grupo da Seleção Brasileira. Ambos perderam na rodada de estreia.

Já Coreia do Sul e Gana também querem os três pontos enquanto brigam para alcançarem as oitavas. Portugal, de Cristiano, pode garantir em primeiro no grupo H se vencer o Uruguai, de Suárez e Arrascaeta.

Por sim, o Brasil vai jogar contra a Suíça nesta segunda pela rodada do grupo G na Copa do Mundo. Se vencer, se classifica nas oitavas de final.

Programação de jogos da Copa do Mundo hoje

Confira todos os jogos da Copa do Mundo hoje, segunda-feira em 28 de novembro, os horários e onde assistir cada um deles.

07h - Camarões x Sérvia (Globo, SporTV, FIFA+, portal GE e GloboPlay)

10h - Coréia do Sul x Gana (Globo, SporTV, FIFA+, portal GE e GloboPlay)

13h - Brasil x Suíça (Globo, SporTV, FIFA+, canal do Casimiro, portal GE e GloboPlay)

16h - Portugal x Uruguai (Globo, SporTV, FIFA+, portal GE e GloboPlay)

Se você quer saber como assistir cada um dos jogos da Copa do Mundo do Catar hoje, seja na TV ou celular, confira o guia completo de como assistir a Copa do Mundo.

Como funciona a Copa do Mundo do Catar?

Organizada pela FIFA, o grande baile do futebol se chama Copa do Mundo. O torneio é disputado em um mês sempre no meio do ano, mas desta vez Catar foi o escolhido para sediar o evento em novembro e dezembro devido à forte onda de calor no país.

Trinta e duas seleções jogam a fase de grupos da Copa, divididas em oito grupos de quatro cada. Disputando três rodadas na fase de grupos, os dois melhores de cada chave avançam para as oitavas de final onde vão jogar em partida única até as quartas de final.

Em caso de empate na fase de grupos, os critérios de desempate entram em cena.

A decisão está marcada para o dia 18 de dezembro de 2022, no Estádio Lusail, no Catar.

