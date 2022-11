Além da Globo, veja quem vai transmitir a Copa do Mundo 2022 na TV e online, todos os jogos

A Copa do Mundo FIFA 2022 começa neste domingo, 20 de novembro. O torneio anual de futebol ostenta o título de evento esportivo mais assistido do planeta, e esse legado deve continuar este ano, com a FIFA projetando que cerca de 5 bilhões de pessoas sintonizar a ação. Continue lendo para descobrir como você pode se juntar a essa multidão.

CONFIRA A TABELA COMPLETA DE JOGOS DA FASE DE GRUPOS

Assistir Copa do Mundo 2022 na Rede Globo

Dona dos direitos de transmissão da Copa do Mundo em 2022, a Rede Globo é a única emissora a transmitir tanto na TV aberta como na fechada os jogos do Mundial da FIFA na edição.

A emissora vai transmitir 56 jogos na TV, desde a da fase de grupos até a final, com 8 jogos simultâneos na última rodada da terceira rodada no mesmo horário. Com uma nova programação, a Globo vai trazer ao público quadros especiais, entrevistas e informações exclusivas da Seleção Brasileira durante programas do canal.

Entre os narradores na Globo estão Galvão Bueno, Cléber Machado, Gustavo Villani, Renata Silveira e Luís Roberto, com a participação dos comentaristas do canal, jornalistas e ex-jogadores.

A Globo vai transmitir os jogos em todo o Brasil, disponível também em operadoras de TV por assinatura.

Como ver a Copa do Mundo no Sportv?

Outro canal de TV que também vai passar a Copa do Mundo é o Sportv, disponível somente em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É necessário obter a emissora na programação.

Aqui, os narradores escolhidos foram Natália Lara, Luiz Carlos Jr., Milton Leite, Everaldo Marques e Jader Rocha, Júlio Oliveira e Rogério Corrêa.

É só sintonizar o canal, seja Sportv, Sportv 2 ou Sportv 3 e curtir ao vivo.

SKY: 39 / 439

OI TV: 39

CLARO TV: 39 / 539

VIVO TV: 39 / 339 / 819 / 539

Assistir Copa do Mundo 2022 do Catar no Globoplay

Para quem gosta de assistir tudo pelo celular pode sintonizar no GloboPlay, plataforma de streaming sob responsabilidade da Rede Globo.

O serviço de streaming vai disponibilizar a programação da Globo para assinantes e também aqueles torcedores que não são, ou seja, é só sintonizar o aplicativo, se cadastrar com email e a senha na Conta Globo e logar com o seu número de usuário. Daí, procure a programação em "Agora na TV" e pronto!

A novidade é o retorno de Tiago Leifert, que vai narrar alguns dos jogos com exclusividade na plataforma.

Dá para assistir o GloboPlay no navegador pelo site www.globoplay.globo.com ou também pelo celular no aplicativo, Android ou iOS, tablet, computador ou smartv se o aparelho for compatível.

Assistir no Globo Esporte

Para quem também gosta de acompanhar tudo pelo dispositivo móvel, pode assistir no portal do GE (www.ge.globo.com). Não é necessário pagar nada.

Os narradores escolhidos foram Rembrandt Júnior e Renata Silveira em jogos exclusivos quando o portal não retransmite as imagens dos próprios canais ao vivo.

Você pode assistir tanto no navegador pelo computador ou celular, como no próprio aplicativo do GE também pelo tablet.

Assistir na FIFA TV+

A FIFA lançou este ano para Copa do Mundo o FIFA TV (ou FIFA +), um serviço de streaming para chamar de seu e que vai transmitir os jogos do torneio de seleções.

A plataforma vai transmitir os 64 jogos da competição somente para o território brasileiro. De acordo com informações do portal UOL, o FIFA + vai dividir as transmissões também no Youtube com reações de Casimiro, da Twitch.

Dá para ter acesso ao conteúdo pelo canal do Youtube do Casimiro ou pelo site da FIFA (www.fifa.com) completamente de graça.

Como assistir no canal do Casimiro?

A novidade da edição fica com a transmissão do canal do Casimiro. Pela Twitch e no Youtube do CazeTV, o canal vai transmitir com muita espontaneidade e diversão os jogos das rodadas na fase de grupos e também pelo mata-mata ao vivo e online.

O torcedor não paga nada para assistir pelo celular, tablet e também no computador pelo canal do próprio jornalista. No elenco, estarão Casimiro, o narrador será Luís Felipe Freitas e os repórteres Isabela Pagliari, Allan Estagiário, André Hernán e Diogo Defante.

É só sintonizar e curtir o futebol com boas risadas e reações do streamer favorito da galera.

Portal DCI realiza cobertura completa da Copa do Catar

Quer acompanhar todos os resultados e saber onde assistir cada um dos jogos da Copa do Mundo durante novembro e dezembro? Fique por dentro do conteúdo especial que o portal DCI preparou.

Notícias sobre escalações, onde assistir aos embates, resultados da fase de grupos e classificações serão postados todos os dias durante as quatro semanas de Copa do Mundo no Catar.

Conteúdos e curiosidades também estarão no portal. Fique ligado para saber quando e como assistir todos os jogos da semana.

Quais jogos da Copa a Globo vai passar? Horários de início de cada partida e como assistir a Copa do Mundo

Tatuagem dos jogadores da Seleção Brasileira: veja 17 desenhos

Veja o cabelo dos jogadores da Seleção Brasileira na Copa 2022