Qarabag x Olympique: onde assistir, horário e escalações hoje – 24/02

Qarabag x Olympique se enfrentam nesta quinta-feira, 24/02, com a bola rolando a partir das 14h45 (Horário de Brasília), no Estádio Tofiq Bahramov, em Bacu, pelo jogo de volta nos playoffs da Conference League. Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Qarabag x Olympique

O jogo do Qarabag e Olympique hoje contará com transmissão do canal ESPN 2 e o streaming Star +, a partir das 14h45 (Horário de Brasília).

A plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 24/02/2022

Horário: 14h45 (Horário de Brasília)

Árbitro:.

Local: Estádio Tofiq Bahramov, em Bacu

Transmissão: ESPN 2 e Star +

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Qaraba conseguiu descontar o placar no jogo de ida com gol de Kady. Entretanto, tem pela frente um grande desafio nesta quinta-feira mesmo jogando em casa. O grupo promete colocar os seus jogadores titulares em campo enquanto luta pela vitória.

Do outro lado, o Olympique aparece com a vantagem depois de vencer por 3 a 1 o jogo de ida com gols de Payet e Milik. Por isso, um simples empate ou até mesmo uma vitória com apenas um gol garante o time francês nas oitavas de final da Conference League pela temporada, em busca do primeiro título.

Escalação do Qarabag e Olympique:

Qarabag: Gugeshashvili; Vesovic, Medvedev, Medina, Bayramov; Patrick, Qarayev, Ozobic, Zoubir, Kady; Wadji

Olympique: Mandanda; Luan Peres, Caleta-Car, Saliba, Rongier; Guendouzi, Kamara, Gueye; Dieng, Payet, Bakambu

