Quais são os jogos da Copa de amanhã? Transmissões ao vivo e na Globo (30/11)

Enquanto a terceira e última rodada da fase de grupos continua, as seleções vão se classificando para as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. Nesta quarta-feira, 30 de novembro, quatro partidas serão transmitidas ao vivo para todo o país. Saiba quais são os jogos da Copa de amanhã na Globo e como assistir cada uma delas.

A França já está classificada para as oitavas. Amanhã, os atuais campeões enfrentam a Tunísia no grupo D, enquanto os australianos disputam a classificação com a Dinamarca.

Já pelo grupo C, a Argentina busca a classificação contra a Polônia, assim como Arábia Saudita e México tentam sobreviver na última rodada.

Agenda de jogos da Copa de amanhã ao vivo

Quatro partidas na Copa do Mundo serão disputadas na terceira e última rodada da fase de grupos amanhã, quarta-feira em 30 de novembro. Em horários simultâneos nos grupos, cada seleção terá a oportunidade de brigar pela classificação com as suas próprias armas.

Confira todos os jogos da Copa de amanhã.

12h - Tunísia x França

12h - Austrália x Dinamarca

16h - Polônia x Argentina

16h - Arábia Saudita x México

Qual jogo da Copa vai passar na Globo amanhã?

A Globo vai transmitir amanhã o jogo da Tunísia e França às 12h (Horário de Brasília), e mais tarde o duelo entre Argentina e Polônia às 16h (horário de Brasília) pela última rodada do grupo C na Copa do Mundo.

Os franceses já estão classificados, mas vão enfrentar a Tunísia, que está viva no grupo, para fechar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Na Globo a narração vai ser Gustavo Villani com comentários de Paulo Nunes, Diego Ribas e Paulo César de Oliveira.

Já o duelo entre Argentina e Polônia traz a briga pela classificação no grupo C. Também na Globo, a narração vai ser de Luis Roberto ao lado de Roger Flores, Caio Ribeiro e Sálvio Spinola.

Agora que você já sabe qual jogo da Copa vai passar na Globo amanhã, confira os detalhes.

Tunísia x França

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cidade da Educação

Onde assistir: (Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

Argentina x Polônia

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio 974

Onde assistir: (Globo, SporTV e SporTV 2, FIFA+, GloboPlay e portal GE)

Quais países estão classificados para as oitavas da Copa?

As seleções de França, Brasil, Portugal, Holanda e Senegal estão classificadas para as oitavas da Copa do Mundo do Catar.

Com exceção dos brasileiros, franceses e portugueses que fecharam as malas com uma rodada de antecipação, Holanda e Senegal garantiram as suas posições ao terminarem como primeiro e segundo no grupo respectivamente.

Até a sexta-feira, todos os dezesseis classificados estarão confirmados.

FRANÇA (grupo D)

BRASIL (grupo G)

PORTUGAL (grupo H)

HOLANDA (líder grupo A)

SENEGAL (vice grupo A)

INGLATERRA (líder grupo B)

ESTADOS UNIDOS (vice grupo B)

