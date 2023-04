Saiba como assistir a final do Cearense 2023 hoje. Foto: Reprodução Mateus Lotif/FEC

Final do Campeonato Cearense será transmitido na TV aberta e também no serviço de streaming

Qual canal vai passar Ceará x Fortaleza hoje na final do Cearense 2023

Fortaleza ou Ceará, quem será o campeão cearense de 2023? Neste sábado, 8 de abril, eles se reencontram na Arena Castelão para disputarem a segunda partida da final do Campeonato Cearense. O duelo entre Ceará x Fortaleza terá início às 16h (Horário de Brasília) e transmissão de graça.

No primeiro jogo o Fortaleza venceu por 2 a 1, por isso só precisa do empate para ser campeão. Já o Ceará precisa vencer por dois gols ou mais.

Que canal vai transmitir Ceará x Fortaleza hoje?

O jogo do Ceará x Fortaleza hoje será transmitido na TV Record (CE), pay-per-view Nosso Futebol, DAZN e no Youtube ao vivo neste sábado.

A afiliada da Record na TV aberta vai exibir o Clássico Rei entre Ceará e Fortaleza para todo o estado do Ceará neste sábado. O torcedor só precisa sintonizar o seu televisor para curtir as emoções da final.

Outra opção é acompanhar no PPV Nosso Futebol para quem já é assinante. O pacote de canais só é encontrado nas operadoras Claro, Sky e DirecTV GO. Falando em assinatura, o DAZN também está disponível como opção.

Para assistir na internet de graça é só entrar no canal GCMais no Youtube, afiliada da Record no Ceará.

O que acontece em caso de empate?

O regulamento da Federação Cearense de Futebol prevê que, em caso de empate na soma dos dois placares na final do Cearense, a disputa de penalidades definirá quem será o campeão da temporada.

Não tem prorrogação na final do estadual, assim como o critério de desempate gol fora de casa não é utilizado. Os treinadores definem os jogadores que vão bater os pênaltis onde, em caso de novo empate, as cobranças alternadas serão realizadas.

Qual é a maior torcida de futebol do Nordeste?

Escalações de Ceará e Fortaleza

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, deve manter a escalação da partida anterior. Pedro Rocha, Lucas Esteves, João Ricardo e Guilherme estão indisponíveis por lesões.

Já Gustavo Morínigo, treinador do Ceará, não tem baixas em seu plantel. No entanto, terá a difícil tarefa de vencer a final do Cearense após perder o primeiro jogo.

Ceará: Richard; Warley, Tiago, David Ricardo, Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende, Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel.

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Pochettino; Moisés, Thiago Galhardo e Lucero.

Como chegar até a Arena Castelão?

Para quem vai assistir ao Clássico Rei na Arena Castelão, fique atento aos detalhes. O estádio está localizado no bairro Boa Vista, situado na zona sudeste de Fortaleza, Ceará. Além da arena, os pontos mais importantes são o Centro de Formação Olímpica do Nordeste.

O endereço é Avenida Alberto Craveiro, 2901, em Castelão, cidade de Fortaleza. Para chegar na Arena Castelão, o torcedor pode acessar as avenidas Senador Carlos Jereissati, Juscelino Kubitschek, Paulino Rocha e Dedé Brasil, além da rua Eldorado.

De ônibus, as linhas 951, 024, 311, 605, 606 e 680 passam perto da Arena Castelão.

Quem são os maiores campeões do Campeonato Cearense?

O número de títulos do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Ceará deixa mais evidente a rivalidade entre os dois times no futebol brasileiro.

Ambos tem 45 títulos, isto é, o vencedor da edição sairá na frente e se tornará o maior vencedor do torneio estadual.

O Ferroviário tem nove conquistas. No total, apenas cinco times venceram a competição.

Fortaleza - 45 títulos

Ceará - 45 títulos

Ferroviário - 9 títulos

Maguari - 4 títulos

América CE - 2 títulos

