Qual canal vai passar Flamengo x Fluminense ao vivo e horário hoje 30/03

Saiba onde assistir a final do Carioca hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 30 de março, pela final do Campeonato Carioca

Qual canal vai passar Flamengo x Fluminense ao vivo hoje? Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h40 (Horário de Brasília), pelo jogo de ida na final do Campeonato Carioca de 2022, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Descubra a seguir os detalhes da transmissão e onde vai passar o jogo.

O elenco Rubro-Negro superou o Vasco na semifinal, enquanto o Tricolor venceu o Botafogo.

Qual canal vai passar Flamengo x Fluminense ao vivo

O canal que vai passar o jogo do Flamengo e Fluminense hoje vai ser a Record, a partir das 21h40, pelo horário de Brasília.

A emissora da TV aberta vai contar com a narração de Lucas Pereira, além dos comentários de Athirson e Gutemberg de Paula, para os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e DF.

Outra maneira de acompanhar o jogo desta quarta-feira é através do Cariocão Play, streaming disponível por assinatura no site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo por R$ 27,90 e R$49,90. O streaming também aparece em operadoras de TV por assinatura em forma de canais.

Já os canais do Casimiro e Ronaldo TV retransmitem a partida da final de maneira gratuita através da Twitch.

+ Entenda o regulamento do Campeonato Carioca em 2022

Escalação do jogo do Flamengo e Fluminense hoje

Escalação do Flamengo: Hugo Souza, Fabrício, David Luiz, Filipe Luís, Matheuzinho, Willian Arão, Andreas Pereira, Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel

Escalação do Fluminense: Fábio, Luccas Claro, Manoel, David Braz, Calegari, André, Pineida, Martinelli, Cano, Jhon Arias e Willian

O Flamengo é o grande favorito no duelo desta quarta-feira. Para chegar até aqui, o elenco comandado por Paulo Sousa permaneceu em segundo lugar com 26 pontos, tendo apenas dois a menos do que o líder. Na competição, venceu oito partidas, empatou duas e perdeu uma. Na semifinal, venceu o seu grande rival Vasco e, por isso, tem a oportunidade de brigar pelo título de número 38 este ano.

Do outro lado, o Fluminense pretende colocar o seu melhor grupo para abrir a vantagem na decisão do título carioca na temporada. Campeão da Taça Guanabara, o grupo terminou em primeiro lugar com 28 pontos depois de marcar nove vitórias, um empate e uma derrota. Depois, na semifinal, venceu o Botafogo e, agora, vai disputar a decisão pelo troféu de número 32.

Flamengo x Fluminense último jogo

A última vez que Flamengo e Fluminense se enfrentaram em campo 6 de fevereiro, pela primeira fase do Campeonato Carioca de 2022, na temporada atual.

Por 1 x 0, o Fluminense venceu o rival com gol de Jhon Arias.

Confira os últimos resultados entre Flamengo e Fluminense.

23/10/2021 – Fluminense 3 x 1 Flamengo – Brasileirão

04/07/2021 – Flamengo 0 x 1 Fluminense – Brasileirão

22/05/2021 – Flamengo 3 x 1 Fluminense – Campeonato Carioca

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos times.

Quem é o maior campeão do Campeonato Carioca?

O Flamengo é o maior campeão do Campeonato Carioca com 37 títulos. O elenco venceu pela primeira vez a competição em 1914, marcando presença na final desde então.

Na lista também aparecem outras sete equipes. Confira a seguir quais são elas e quantos títulos tem.

Flamengo – 37 títulos

Fluminense – 31 títulos

Vasco – 24 títulos

Botafogo – 21 títulos

América – 7 títulos

Bangu – 2 títulos

São Cristóvão – 1 título

Paissandu – 1 título

