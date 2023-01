Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro x Athletic Club no Mineiro 2023

Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro x Athletic Club no Mineiro 2023

A temporada no Campeonato Mineiro está só começando. O Cruzeiro recebe o Athletic Club neste sábado, 28 de janeiro, pela segunda rodada da competição estadual no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A bola vai rolar no jogo do Cruzeiro hoje às 10h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV e streaming.

A Raposa estreou com vitória diante do Patrocinense fora de casa. Já o Athletic também saiu com os três pontos depois de ganhar do Tombense. As equipes estão em grupos diferentes.

O duelo mineiro entre Cruzeiro e Athletic Club teve 4 jogos, com quatro vitórias para os azuis, de acordo com dados do portal O Gol. Foram seis gols da Azul Celeste e um para os adversários.

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo

O jogo do Cruzeiro hoje terá transmissão da Globo, SporTV e GloboPlay às 10h30, horário de Brasília.

Depois de perder parte dos direitos de transmissão na temporada passada, a Rede Globo está de volta para exibir os duelos do Cruzeiro ao vivo no Campeonato Mineiro.

Mesmo com o horário do jogo do Cruzeiro hoje pela manhã, a Globo no estado de Minas Gerais vai transmitir a partida ao vivo e de graça. A narração vai ser de Rogério Corrêa com comentários de de Fábio Júnior, Henrique Fernandes e Janette Mara Arcanjo.

Para quem está em outros estados do Brasil, a opção é acompanhar no SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura, sob o comando de Renata Silveira ao lado de Lédio Carmona. O Premiere também vai exibir a partida.

Como assistir Cruzeiro x Athletic Club online hoje

A opção para quem prefere curtir tudo no celular é o GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo.

Como a partida vai passar no SporTV, assinantes do streaming podem sintonizar a retransmissão da emissora na própria plataforma e então assistir com apenas um toque.

O GloboPlay está disponível para assinantes no computador pelo navegador ou no aplicativo para celular, tablet, videogames e smartv.

Horário: 10h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

TV: SporTV e Premiere

Online: GloboPlay

Escalações do jogo:

Provável escalação do jogo do Cruzeiro hoje: Rafael Cabral; Rafael Bilu, Ramiro, Oliveira, Eduardo Brock, Igor Formiga; Neto Moura, Ian Luccas, Nikão; Wesley e Bruno Rodrigues.

Provável escalação do jogo do Athletic Club hoje: Denivys; Patric, Danilo Cardoso, Lucas, Alisson; Diego Fumaça, Vini Locatelli, Antônio Falcão; Welinton Torrão, Sassá e Douglas Santos.

Segunda rodada do Campeonato Mineiro

Além do jogo do Cruzeiro neste sábado, outros embates também serão realizados pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.

SÁBADO, 28/01:

10h30 - Cruzeiro x Athletic Club

16h - Ipatinga x Patrocinense

16h - Caldense x Democrata

16h - Democrata SL x Pouso Alegre

DOMINGO, 29/01:

11h - Tombense x Atlético MG

18h30 - América MG x Villa Nova

